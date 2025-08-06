Guerrero Jr. es Top-10 en once departamentos ofensivos standard en la historia de los Blue Jays

Vladdy podría ser el mejor pelotero ofensivo en la historia de la franquicia. ( ARCHIVO/ AP )

Si nos quedamos solo con el promedio de bateo, y excluimos estadísticas que sean cálculos, Vladimir Guerrero Jr. tiene los totales para estar entre los 10 mejores peloteros en los 48 años de historia de los Blue Jays de Toronto.

En una temporada en la que algunos la han considerado “por debajo”, Guerrero Jr. ayer opinó lo contrario con el bate y se fue de 7-4 con su jonrón 18 del año, cuatro anotadas (79) y, dos empujadas (62) con lo que siguió avanzando en los rankings de por vida de la franquicia.

Ahora mismo batea .296. Pero de por vida en siete campañas, en 3,577 turnos promedia .289, una marca que habla de su consistencia. En la cima de la lista está un miembro del Salón de la Fama, Paul Molitor, que con solo tres años con Toronto (1993-95) agotó 1,615 turnos y bateó .315.

Sumando en totales

Pero, como ocurrió con Molitor, los promedios pueden estar influidos por períodos relativamente cortos. En cambio, al hablar de totales acumulados, los siete años de Guerrero Jr. le han bastado para codearse con los grandes de la franquicia.

Al quisqueyano Tony- Cabeza- Fernández le tomó 5,335 turnos llegar a 1,583 hits . Vladdy está de la cima a 550 hits, y todavía tendría 1,758 turnos para lograrlo . Para el boricua Carlos Delgado liderar los extrabases (690) jonrones (336) y empujadas (1,058) necesitó 5,008 turnos.

Guerrero Jr. va a mitad de camino de conseguir ser el número uno de la franquicia con 387 extrabases, 178 cuadrangulares y 569 remolques en 3,577 turnos.

Y en numeritos producto de cálculos de promedios y averages, Vladdy es también un top-10.

OBP, OPS y otros

En esas estadísticas, Vladdy es octavo de por vida en OPS (.864), y slugging (.497). Además es noveno en porcentaje de embasarse (.367).

Todo estos registros han sido conseguidos por el infielder dominicano en 933 partidos, y si le acompaña la salud, en unas cuantas temporadas también podrá eclipsar esa marca de Tony Fernández (1,450).

Métricas modernas

El jugador de 26 años está en posiciones más altas en las listas de por vida del equipo, si se trata de métricas recientes.

Por ejemplo, es tercero con 13.9 en Probabilidad de Victoria Añadida (WPA), que mide el aporte a la probabilidad del triunfo de su equipo, dependiendo de cómo responde un pelotero en un turno con el juego empatado o poniendo arriba a su conjunto.

Además, es cuarto de por vida en OPS+(137), y octavo en carreras creadas (630).

En WAR para jugador de posición (25.1) está en séptimo lugar, y con el paso de unos buenos años de producción ofensiva, podría superar la mejor marca en esa categoría que ostenta su compatriota José Bautista (38.4).

También Guerrero Jr. es parte de los 10 mejores de todos los tiempos en la historia del equipo en WAR ofensivo (25.5) ocupando el sexto lugar.



