Jasson Domínguez continúa siendo inconsistente con los Yankees

Jasson Domínguez no está produciendo como se esperaba de él, muy especialmente después del Juego de Estrellas. ( ARCHIVO/AP )

Jasson Domínguez se ha vuelto a enfriar, y sus inconsistencia después del Juego de Estrellas, es preocupante . En los últimos 15 juegos, batea para .226 (de 53-12), con un jonrón y tres empujadas.

Tiene el porcentaje de poncharse (.272) más alto de los Yankees, que la han dado usado en 96 de los 115 partidos que el equipo ha disputado. Aunque nadie duda del talento que tiene, principalmente por su habilidad para batear con poder, pero todavía la organización sigue esperando que sea más consistente.

En 2025, solo tiene 9 jonrones y 37 empujadas en 328 turnos. Durante la más reciente racha negativa de cinco partidos derrotas para los Bombarderos del Bronx, Domínguez sufrió otro apagón ofensivo, luego pegar tres hits contra los Marlins en el primer partido.

Los Yankees fueron barridos en tres juegos por Miami, y luego perdieron dos seguidos de Texas, antes de ganar el último de esa serie. En los últimos cinco cotejos de ese lapso, Domínguez ligó solo un hit en 15 turnos, con cinco ponches.

Momentos decisivos

En situaciones como venir a batear en un juego en las entradas finales y con un marcador cerrado, Domínguez batea para .173 (de 52-7), con un jonrón y dos empujadas.

En situaciones de “High Leverage” o “alto riesgo”, en la que los Yankees tienen chance de fabricar carreras, el jardinero de 22 años batea .207 (de 58-12), con dos cuadrangulares. Como resultado, el dirigente Aaron Boone lo ha estado moviendo del puesto en la alineación en donde más turnos ha agotado (séptimo, 89AB, promedia .181)

Boone es conocido por apoyar y dar un espaldarazo siempre a sus jugadores, aún en circunstancias en las que no estén rindiendo como se espera.

Precisamente cuando se le consultó recientemente por el caso de Domínguez Boone dijo: “Jasson ha recorrido un largo camino desde donde estaba, sobre todo al final del año pasado y donde estaba en los entrenamientos de primavera. Sigue trabajando muy duro en ello. Debería terminar siendo muy bueno ahí fuera¨.