Edward Cabrera lanza una joya en el triunfo de los Marlins
El venezolano José Altuve muestra su calidad en el Bronx
El dominicano Edward Cabrera completó ocho entradas de una carrera y ponchó a 11 y el venezolano José Altuve mostró su calidad en el Bronx para llevar a los Astros de Houston al triunfo ante los Yanquis en Nueva York este viernes en las Grandes Ligas.
YANQUIS 3-5 ASTROS
Altuve pegó un jonrón de dos carreras y luego anotó en la décima entrada, remolcado por el puertorriqueño Carlos Correa, en el partido que los Astros derrotaron a los Yanquis.
Los dominicanos Jesús Sánchez y Yainer Díaz anotaron una carrera cada uno y su compatriota Bryan Abreu lanzó un episodio en blanco por los Astros.
Aaron Judge remolcó una carrera y el dominicano Austin Wells logró una anotada por los Yanquis.
BRAVOS 1-5 MARLINS
El dominicano Edward Cabrera completó ocho entradas de una carrera y ponchó a 11, mientras su compatriota Heriberto Hernández disparó un vuelacercas de dos carreras y anotó dos para que los Marlins ganaran a los Bravos.
MEDIAS BLANCAS 5-9 GUARDIANES
El dominicano Carlos Santana empujó cuatro carreras y fue clave en el triunfo de los Guardianes ante los Medias Blancas.
El venezolano Brayan Rocchio y el quisqueyano José Ramírez pisaron el plato en una ocasión por los Guardianes.
Jacob Amaya anotó y remolcó una carrera y el venezolano Wikelman González lanzó dos capítulos en blanco por los Medias Blancas.
CERVECEROS 3-2 METS
Los dominicanos Juan Soto y Starling Marte mandaron la pelota sobre la pared, pero no pudieron evitar que los Mets cayeran ante los Cerveceros.
TIGRES 6-5 ANGELINOS
El puertorriqueño Javier Báez produjo dos carreras y el venezolano Gleyber Torres anotó una para contribuir con la victoria de los Tigres ante los Angelinos.
El colombiano Gustavo Campero despachó un cuadrangular de dos anotaciones y el venezolano Luis Rengifo sumó una anotada por los Angelinos.
CARDENALES 5-0 CACHORROS
El venezolano Pedro Pagés anotó e impulsó una carrera, mientras su compatriota Willson Contreras y el panameño Iván Herrera llevaron una carrera a la registradora para sumarse al ataque de los Cardenales en su triunfo ante los Cachorros.
El puertorriqueño Willi Castro falló en cuatro turnos por los Cachorros. EFE
