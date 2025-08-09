Edward Cabrera lanza una joya en el triunfo de los Marlins

El dominicano Edward Cabrera completó ocho entradas de una carrera y ponchó a 11 y el venezolano José Altuve mostró su calidad en el Bronx para llevar a los Astros de Houston al triunfo ante los Yanquis en Nueva York este viernes en las Grandes Ligas.

YANQUIS 3-5 ASTROS

Altuve pegó un jonrón de dos carreras y luego anotó en la décima entrada, remolcado por el puertorriqueño Carlos Correa, en el partido que los Astros derrotaron a los Yanquis.

Los dominicanos Jesús Sánchez y Yainer Díaz anotaron una carrera cada uno y su compatriota Bryan Abreu lanzó un episodio en blanco por los Astros.

Aaron Judge remolcó una carrera y el dominicano Austin Wells logró una anotada por los Yanquis.

BRAVOS 1-5 MARLINS

El dominicano Edward Cabrera completó ocho entradas de una carrera y ponchó a 11, mientras su compatriota Heriberto Hernández disparó un vuelacercas de dos carreras y anotó dos para que los Marlins ganaran a los Bravos.

MEDIAS BLANCAS 5-9 GUARDIANES

El dominicano Carlos Santana empujó cuatro carreras y fue clave en el triunfo de los Guardianes ante los Medias Blancas.

El venezolano Brayan Rocchio y el quisqueyano José Ramírez pisaron el plato en una ocasión por los Guardianes.

Jacob Amaya anotó y remolcó una carrera y el venezolano Wikelman González lanzó dos capítulos en blanco por los Medias Blancas.

CERVECEROS 3-2 METS

Los dominicanos Juan Soto y Starling Marte mandaron la pelota sobre la pared, pero no pudieron evitar que los Mets cayeran ante los Cerveceros.

TIGRES 6-5 ANGELINOS

El puertorriqueño Javier Báez produjo dos carreras y el venezolano Gleyber Torres anotó una para contribuir con la victoria de los Tigres ante los Angelinos.

El colombiano Gustavo Campero despachó un cuadrangular de dos anotaciones y el venezolano Luis Rengifo sumó una anotada por los Angelinos.

CARDENALES 5-0 CACHORROS

El venezolano Pedro Pagés anotó e impulsó una carrera, mientras su compatriota Willson Contreras y el panameño Iván Herrera llevaron una carrera a la registradora para sumarse al ataque de los Cardenales en su triunfo ante los Cachorros.

El puertorriqueño Willi Castro falló en cuatro turnos por los Cachorros. EFE

