Grandes Ligas
Grandes Ligas

Marte, Guerrero Jr. y Ozuna ponen el sello dominicano en la jornada de Grandes Ligas

Miguel Andújar también disparó jonrón para la victoria de Cincinnati

    Expandir imagen
    Marte, Guerrero Jr. y Ozuna ponen el sello dominicano en la jornada de Grandes Ligas
    El bateador designado de los Bravos de Atlanta, Marcell Ozuna (izq.) y el jardinero lesionado Ronald Acuña Jr (der.) saludan a sus compañeros después de que los Bravos de Atlanta derrotaran a los Marlins de Miami en un juego de béisbol de la MLB entre los Marlins de Miami y los Bravos de Atlanta en Atlanta, Georgia, EE. UU., el 10 de agosto de 2025. (EFE/EPA/ERIK S. LESSER)

    El domingo de Grandes Ligas tuvo aroma dominicano gracias a Noelvi Marte, Vladimir Guerrero Jr. y Marcell Ozuna, quienes se combinaron para conectar jonrones decisivos y remolcar carreras clave en las victorias de sus equipos.

    Marte castigó con poder y productividad en el triunfo de los Rojos, Guerrero Jr. volvió a demostrar su fuerza para los Azulejos, y Ozuna extendió su gran momento con otro cuadrangular en la serie ante los Marlins.

    A su lado, otros latinos como William Contreras, José Altuve y Miguel Andújar también protagonizaron una jornada ofensiva de alto nivel.

    Cerveceros 7-6 Mets

    El venezolano William Contreras conectó dos jonrones y remolcó tres carreras, mientras Isaac Collins decidió el juego con un cuadrangular en la novena para barrer a los Mets y sumar nueve triunfos al hilo. Juan Soto anotó dos y produjo una por Nueva York, que sumó su séptima derrota consecutiva.

    Yanquis 1-7 Astros

    José Altuve celebró su jonrón 250 en MLB, con tres anotadas, y Carlos Correa también la sacó para que Houston venciera con autoridad. Mauricio Dubón y Luis Urías empujaron una cada uno.

    Piratas 8-14 Rojos

    Noelvi Marte conectó un jonrón, produjo cuatro y anotó tres, mientras Miguel Andújar aportó un vuelacercas de tres carreras para guiar el triunfo de Cincinnati. Oneil Cruz impulsó y anotó una por Pittsburgh.

    Bravos 7-1 Marlins

    Marcell Ozuna disparó su tercer jonrón en dos días, productor de tres carreras, para liderar a Atlanta sobre Miami.

    Por los Marlins, Heriberto Hernández y Otto López de 4-0, cada uno.

    Ozuna llegó a los 19 jonrones y con su palo Tyler Zuber con dos compañeros en circulación. Llegó a las 56 remolcadas.

    Dodgers 4-5 Azulejos

    Vladimir Guerrero Jr. conectó un cuadrangular y remolcó dos para Toronto. Shohei Ohtani y Freddie Freeman jonronearon por Los Ángeles.

    Diamondbacks 13-6 Rockies

    Adrián Del Castillo y Ketel Marte produjeron tres carreras cada uno para Arizona. Geraldo Perdomo aportó una anotada y otra empujada.

    Marineros 6-3 Rays

    Cal Raleigh logró su jonrón 45 de la campaña; Julio Rodríguez y Jorge Polanco anotaron una para Seattle. Randy Arozarena sumó una por Tampa Bay.

    Padres 6-2 Medias Rojas

    Fernando Tatis Jr. anotó dos y produjo una, Luis Arráez impulsó dos para San Diego. Brayan Bello cargó con la derrota por Boston.

