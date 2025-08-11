Edgar Martínez e 'Igor' González, técnicos de bateo de Puerto Rico en Clásico de Béisbol

Edgar Martínez e Igor González estarán como coaches con el equipo de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol. ( FUENTE EXTERNA )

El cuerpo técnico de Puerto Rico acaba de sumar algunas leyendas nuevas.

Con Carlos Beltrán como gerente general, Yadier Molina regresando como mánager y Francisco Lindor liderando como capitán del equipo, ya había grandes esperanzas de que Puerto Rico pudiera finalmente ganar su primer Clásico Mundial de Béisbol, tras haber quedado en segundo lugar en 2013 y 2017.

El martes, el equipo añadió aún más notoriedad a su cuerpo técnico, incorporando al miembro del Salón de la Fama Edgar Martínez como bateador designado (DH) y al dos veces ganador del premio MVP Juan González.

Aunque Martínez —actual director senior de estrategia de bateo de los Mariners— hará su debut como entrenador de equipo nacional, González aporta una gran experiencia.

"Juan Gone" formó parte del cuerpo técnico en los torneos del Clásico Mundial de Béisbol de 2017 y 2023, y ganó medallas de oro como mánager del equipo senior en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2018 y los Juegos Panamericanos de 2019.

También dirigió al equipo en los torneos Premier12 de 2019 y 2024, y llevó al equipo sub-23 a una histórica medalla de plata en la Copa Mundial Sub-23 de 2024.

Otros exjugadores

Martínez y González son solo los últimos grandes nombres en unirse al Clásico Mundial de Béisbol del próximo año:

Albert Pujols dirigirá la poderosa alineación de República Dominicana .

dirigirá la poderosa alineación de . Andruw Jones pasó de ser coach de banca de Países Bajos a mánager del equipo.

pasó de ser coach de banca de Países Bajos a mánager del equipo. Dusty Baker liderará a Nicaragua .

liderará a . Mark DeRosa dirigirá a Estados Unidos y tendrá a con Andy Pettitte y Matt Holliday en su cuerpo técnico.