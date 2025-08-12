Fernando Rodney juega en una liga independiente por pura pasión, en Canadá

Fernando Rodney presenta su camiseta de los Cardenales de Hamilton, en Ontario, Canadá. ( FUENTE EXTERNA )

Luego de que en Grandes Ligas consiguiera 327 salvados y ganara más de 49 millones de dólares en 14 temporadas, Fernando Rodney juega prácticamente de gratis.

Los Cardenales de Hamilton, de la Intercounty Baseball League (Ontario, Canadá), le propusieron al cerrador de 48 años, jugar solo recibiendo como pago vivienda y alimentación gratuitas, y el tres veces All-Star, aceptó de manera entusiasta.

"Cuando tocaron mi puerta, les dije: ´la puerta está abierta aquí´", dijo Rodney al sitio web theScore.com.

La gerencia quedó sorprendida por la pasión que aún muestra Rodney por jugar béisbol.

Recuerda sus inicios

Rodney cuenta que jugar en esa liga, le recuerda sus años de prospecto con los Tigres de Detroit(1999-2002), cuando al igual que ahora, tenía viajar en autobús por algunas distancias que van desde media hora hasta dos horas y media.

"Hay una sensación de que soy más joven. Estoy viajando como antes, jugando en el oeste de Michigan, en un viaje en autobús, en Lakeland, en Erie, en Toledo. Y recuerdo cuando tomaba el autobús. El tipo de conversaciones que teníamos en la parte de atrás: los veteranos atrás, los jóvenes adelante¨, señaló.

El pimentoso jugador se unió al equipo a principio de este mes, y disfruta haciendo feliz a sus compañeros, siendo la bujía motivacional, tanto en el transcurso de los viajes como el clubhouse.

"Esto me recordó momentos hermosos en las menores. Ahora puedo compartirlo con estos chicos, y están bien, se sienten bien.", indicó.

La IBL es una liga semiprofesional de nueve equipos, que solo juega los fines de semana, e inicia a mediados de mayo hasta la gran final en septiembre.

Es la atracción de los niños

Antes de cada juego en el Bernie Arbour Memorial Stadium, decenas de niños hacen fila para que Rodney le firme pelotas y le muestre cómo hacer "la flecha", la típica celebración del carismático lanzador. Rodney sigue usando su cambio y recta como principales pitcheos en la IBL.

La liga solo les permite a los equipos, realizar un pago de 35 dólares por partido a cada pelotero.