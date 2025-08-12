Ketel Marte sería el segunda base del All-MLB Team, por segundo año seguido

Ketel Marte es valorado como el mejor intermedista. ( ARCHIVO/ AP )

Cuando la mayoría de los equipos en las Grandes Ligas han jugado el 75% de su calendario, algo que ya se conoce, se está por confirmar una vez más: Ketel Marte es el mejor segunda base del negocio.

Desde su habilidad para embasarse, bateo de poder, hasta su impecable defensa, muchos son los atributos de Marte en los diamantes de Las Mayores.

Ahora mismo el oriundo de Nizao, lidera todas las Grandes Ligas en bases por bolas (50), bases por bolas intencionales (5), total de bases (172), y también ocupa el primer lugar en una estadística de la que pocos intermedistas pueden presumir: la frecuencia de cada cuantos turnos conectan un jonrón.

En ese encasillado, Marte pega un cuadrangular por 15.29 turnos, y con sus 21 tetrabases, es el rey de los bambinazos en toda MLB, seguido muy de lejos por Tommy Edman de los Dodgers (21).

Marte, entre los jugadores de su posición, marcha en segundo lugar en anotadas (64), y es tercero en toda la liga en bateo (.287) y remolcadas (48).

Su OPS (.926), OPS+(153) y wRC+(153) no tienen comparación en todo el circuito.

Buena defensa

Los analistas del juego, destacan en Marte la buena defensa que juega ya a los 31 años, y en este 2025 mantiene un buen porcentaje de fildeo (.990). Ha jugado en 81 de los 119 partidos del equipo, y en 70 de ellos ha accionado como segunda base.

En los otros juegos, Marte ha participado como bateador designado para aprovechar su bate.

Elección del equipo

El All-MLB Team se elige a final de año, son dos equipos, y en la votación participan los fanáticos (50%) y un panel de expertos que incluye miembros de los medios, exjugadores y entre otros expertos (50%).

Se toman en cuenta los números standard, las métricas avanzadas, aportes defensivos y el impacto del jugador en el equipo.