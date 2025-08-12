Resumen: Christian Javier debuta con triunfo y Carlos Estévez llega a 30 salvamentos

El derecho dominicano Christian Javier debutó para los Astros de Houston con triunfo y Carlos Estévez logró su salvamento número 30 de la temporada para los Reales de Kansas City en la jornada del lunes en las Grandes Ligas.

La experiencia del venezolano Salvador Pérez y del zurdo colombiano José Quintana, así como el poder del mexicano Ramón Urías, se manifestaron para que imprimieran su sello en la jornada de este lunes en las Grandes Ligas.

REALES 7-4 NACIONALES

El venezolano Salvador Pérez conectó un cuadrangular de dos carreras y anotó dos vueltas, y su compatriota Maikel García pisó el plato en dos oportunidades para que encabezar el triunfo de los Reales en su duelo con los Nacionales.

El dominicano Carlos Estévez (30) tiró la novena en blanco para quedarse con el rescate por los Reales.

Paul DeJong y Josh Bell pegaron jonrones de dos carrerras para los Nacionales.

CERVECEROS 7-1 PIRATAS

El colombiano José Quintana (10-4) lanzó seis episodios de solo una carrera y recetó tres ponches, y el venezolano William Contreras lo respaldó con una empujada para que los Cerveceros sumaran su décimo triunfo consecutivo al superar a los Piratas.

Brice Turang y Christian Yelich lograron jonrones por los Cerveceros.

Joey Bart despachó un jonrón por los Piratas.

ASTROS 7-6 MEDIAS ROJAS

El mexicano Ramón Urías envió la esferíca sobre la pared, anotó e impulsó dos carreras, y el dominicano Cristian Javier (1-0) completó cinco entradas de dos anotaciones y ponchó a cinco rivales para que los Astros vencieran a los Medias Rojas.

El puertorriqueño Carlos Correa anotó y remolcó una vuelta, y el dominicano Jeremy Peña pisó el plato en una oportunidad por los Astros.

El venezolano Abraham Toro, Alex Bregman y Roman Anthony fletaron jonrones por los Medias Rojas.

ROJOS 1-4 FILIS

El mexicano Taijuan Walker lanzó seis entradas de una carrera y Kyle Schwarber disparó un jonrón de dos vueltas para que los Filis derrotaran a los Rojos.

El panameño Edmundo Sosa logró una carrera anotada por los ganadores.

Gavin Lux remolcó una carrera por los Rojos, que desperdiciaron 7.2 episodios de tres carreras de Andrew Abbott (8-3).

RANGERS 7-6 DIAMONDBACKS

El mexicano Rowdy Tellez y Wyatt Langford desaparecieron la pelota del parque y aportaron el poder en el éxito de los Rangers, que vencieron en 10 episodios a los Diamondbacks.

El dominicano Ketel Marte pegó un jonrón con un corredor en los senderos por los Diamondbacks.

YANQUIS 6-2 MELLIZOS

Giancarlo Stanton, Ben Rice, Jazz Chisholm Jr. y Cody Bellinger desaparecieron la pelota del parque para que los Yanquis sometieran a los Mellizos.

Byron Buxton conectó un vuelacercas y el nicaragüense Erasmo Ramírez permitió una carrera en dos entradas por los Mellizos.

CARDENALES 3-2 ROCKIES

Brendan Donovan llevó dos vueltas a la registradora y fue la figura clave en el triunfo de los Cardenales ante los Rockies.

Warming Bernabel impulsó una carrera y Juan Mejía (1-1) permitió dos carreras en una capítulo y perdió el juego por los Rockies. EFE

dep-hr/gbf