Félix Bautista: el guerrero que otra vez luchará contra las lesiones

Félix Bautista ha conseguido 67 rescates de por vida en 76 oportunidades de salvamento para Baltimore. ( FUENTE EXTERNA )

Imponente como una montaña, el cerrador de los Orioles, Félix Bautista, se ha mantenido firme ante la adversidad de no contar con la salud para hacer su trabajo.

Y una vez más, otra lesión le apartará del montículo tras el anuncio de Baltimore de que Bautista se perderá el resto de la temporada.

El cerrador de 30 años había salvado 19 juegos en 20 oportunidades, y tenía récord de 1-1 con efectividad de 2.69, antes de que el equipo informara el 24 de julio que sería colocado en la lista de lesionados por 15 días, debido a molestias en su hombro de lanzar.

En septiembre de 2023, Bautista se realizó una cirugía Tommy John que lo obligó a perder el 2024.

Su ruta hacia MLB

Los Marlins firmaron a Bautista con 17 años, a finales de 2012, lo dejaron libre en 2015, y los Orioles son los que les permiten llegar apenas a Clase A, en 2019.

Su desarrollo en las ligas menores le tomó diez años, antes de debutar en 2022. Tuvo que trabajar muy duro para tener control sobre sus lanzamientos, y especialmente hacer que su primer pitcheo contra cada bateador, fuera strike.

Pero nunca dejó su sueño de jugar en el “Big Show”.

En 2022, tuvo 65 apariciones y tomó el rol de cerrador logrando 15 salvamentos en 17 oportunidades.

Con 33 rescates en 39 chances, y una elección al Juego de Estrellas, todo apuntaba a que el 2023 era el año de Bautista establecerse en MLB.

Pero un desgarro parcial del ligamento colateral cubital (LCC) en su codo derecho, tras un juego en Colorado el 25 de agosto de este año, llevó a Bautista al quirófano. Cuando empezaba su rutina de rehabilitación, en febrero de 2024, tuvo que realizarse otra cirugía, para reparar huesos y tejidos en el codo. Por precaución, no pudo lanzar todo el año.

El 2025 va llegando a su fin con Félix Bautista fuera de acción otra vez y, otra batalla le espera para reaparecer en grande.