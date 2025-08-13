Resumen: Miguel Andújar pega 'grand slam' y da triunfo a Rojos; FernandoTatis remolca 3 carreras

Fernando Tatis Jr., de los Padres de San Diego, empujó tres en la jornada de Grandes Ligas de este miércoles en la que destacaron varios dominicanos.

Miguel Andújar comandó con un ‘grand slam’ el ataque latino de este miércoles en Grandes Ligas, con apoyo ofensivo de Noelvi Marte y Elly de la Cruz.

Ramón Laureano, Fernando Tatis Jr., Ketel Marte, Geraldo Perdomo, Yainer Díaz, Jeremy Peña y Wenceel Pérez también destacaron con el bate. En el pitcheo, José Ferrer logró la victoria para Washington, mientras Cristopher Sánchez y Carlos Estévez cargaron con derrotas.

Rojos 8-0 Filis



El dominicano Miguel Andújar pegó un 'grand slam', productor de cuatro anotaciones, para liderar la victoria de los Rojos sobre los Filis.

El quisqueyano Noelvi Marte remolcó dos carreras y anotó una y su compatriota Elly de la Cruz contribuyó con dos anotadas.

El dominicano Cristopher Sánchez permitió cuatro anotaciones, una de ellas por error, en seis entradas de seis ponches y fue el derrotado por los Filis.

Gigantes 1-11 Padres



El dominicano Ramón Laureano disparó un jonrón de dos carreras y anotó tres, y su compatriota Fernando Tatis Jr. produjo tres y pisó el plato en una ocasión para que los Padres completaran la barrida en su serie de tres juegos ante los Gigantes.

El dominicano Manny Machado sumó una anotada y el venezolano Luis Arráez una empujada por los Padres.

Rangers 4-6 Diamondbacks



El dominicano Ketel Marte bateó jonrón y remolcó cuatro carreras, y su paisano Geraldo Perdomo conectó un cuadrangular y anotó tres veces para que los Diamondbacks derrotaran a los Rangers.

Cerveceros 12-5 Piratas



El venezolano William Contreras llevó cuatro carreras a la registradora y Sal Frelick anotó en cuatro oportunidades para que los Cerveceros pasaran sobre los Piratas y alcanzaran las 12 victorias consecutivas.

Bryan Reynolds detonó dos jonrones y empujó cinco carreras y el dominicano Ronny Simón anotó dos para los Piratas.

Astros 4-1 Medias Rojas



El dominicano Yainer Díaz conectó un jonrón de tres carreras y su compatriota Jeremy Peña también despachó la pelota del parque para que los Astros doblegaran a los Medias Rojas.

El venezolano José Altuve y el puertorriqueño Víctor Caratini anotaron una carrera por los Astros.

Medias Blancas 0-1 Tigres



El quisqueyano Wenceel Pérez produjo una carrera y fue todo lo que necesitaron los Tigres para vencer a los Medias Blancas.

El venezolano Martín Pérez perdió el juego por Chicago, al permitir una carrera en 3.1 episodios de cuatro ponches.

Reales 7-8 Nacionales



Nathaniel Lowe conectó un 'grand slam' y fue la figura clave en el triunfo de los Nacionales ante los Reales.

El dominicano Luis García Jr. anotó dos carreras y su compatriota José Ferrer ganó el partido al lanzar 1.1 entradas en blanco.

Vinnie Pasquantino fletó un jonrón y remolcó cuatro carreras, el puertorriqueño Seth Lugo fue tocado con siete anotaciones, seis limpias, en cuatro entradas, y el dominicano Carlos Estévez cargó con el revés al permitir una carrera en un capítulo por los Reales.