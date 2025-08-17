Resumen: Los Cerveceros de Milwaukee extendieron a 14 su racha de triunfos

El venezolano Andruw Monasterio destrozó la pelota este sábado en un momento clave, para mantener a los Cerveceros de Milwaukee impecables en sus últimos 14 partidos en las Grandes Ligas.

Enyel de los Santos logró el triunfo en labor de relevo y Teoscar Hernández conectó vuelacercas. Warming Bernabel también se fue para la calle.

ROJOS 5-6 CERVECEROS

Andruw Monasterio conectó un cuadrangular de tres carreras en la undécima entrada y de esta manera los Cerveceros llegaron a 14 victorias consecutivas al derrotar a los Rojos.

El venezolano William Contreras pegó dos imparables y el dominicano Abner Uribe lanzó una entrada con dos ponches por los Cerveceros.

Los dominicanos Noelvi Marte, con cuadrangular, Elly de la Cruz, con anotada, y Santiago Espinal, con empujada, se destacaron en la ofensiva por los Rojos.

ASTROS 5-4 ORIOLES

El venezolano José Altuve pegó un jonrón, el puertorriqueño Carlos Correa y el hondureño Mauricio Dubón anotaron y remolcaron una carrera cada uno, y el mexicano Ramón Urías remolcó la vuelta con la que los Astros dejaron en el terreno a los Orioles en el partido que se extendió a 11 entradas.

El quisqueyano Enyel de los Santos (4-3) completó dos entradas en blanco y ganó por los Astros.

Jackson Holliday y Dylan Carlson pegaron jonrones de dos anotaciones por los Orioles.

DODGERS 6-0 PADRES

El dominicano Teoscar Hernández pegó un tablazo de dos anotaciones, el japonés Shohei Ohtani y Will Smith anotaron en dos ocasiones para que los Dodgers se impusieran a los Padres.

Blake Snell (3-1) recorrió seis capítulos sin anotaciones para lograr la blanqueada por los Dodgers.

Fernando Tatis Jr. pegó dos indiscutibles por los Padres.

ROCKIES 10-7 DIAMONDBACKS

El dominicano Warming Bernabel despachó un cuadrangular y anotó dos carreras, mientras el cubano Yanquiel Fernández logró una anotada en el triunfo de los Rockies ante los Diamondbacks.

El cubano Adrián Del Castillo disparó un cuadrangular y remolcó tres carreras, su compatriota Lourdes Gurriel Jr. produjo tres vueltas y los dominicanos Geraldo Perdomo y Ketel Marte anotaron dos veces cada uno por los Diamondbacks.

MEDIAS ROJAS 7-5 MARLINS

El dominicano Brayan Bello (9-6) lanzó 6.1 entradas de dos vueltas y Trevor Story conectó un jonrón de tres vueltas para que los Medias Rojas derrotaran a los Marlins.

El mexicano Jarren Durán anotó e impulsó una carrera y el cubano Aroldis Chapman (22) retiró a un bateador para quedarse con el salvamento.

El dominicano Agustín Ramírez fletó un cuadrangular y anotó dos vueltas y su compatriota Heriberto Hernández logró una anotada y una impulsada por los Marlins.

METS 3-1 MARINEROS

El puertorriqueño Francisco Lindor, el dominicano Juan Soto y Pete Alonso remolcaron una carrera cada uno para que los Mets se impusieran a los Marineros.

El puertorriqueño Edwin Díaz (24) tiró dos episodios de una carrera y se llevó el salvamento por los Mets.

El venezolano Eugenio Suárez pegó un vuelacercas por los Marineros.

GUARDIANES 1-10 BRAVOS

Michael Harris II fletó un jonrón de dos tres carreras y el dominicano Marcell Ozuna anotó dos veces y produjo una vuelta para que los Bravos sometieran a los Guardianes.

El venezolano Ronald Acuña Jr. anotó en una oportunidad para los Bravos.

El venezolano Brayan Rocchio produjo la carrera de los Guardianes.

CARDENALES 8-12 YANQUIS

Ben Rice mandó la pelota por encima de la pared y remolcó siete carreras, y Aaron Judge también desapareció la pelota del parque para que los Yanquis vencieran a los Cardenales.

El panameño José Caballero anotó tres vueltas, el dominicano Austin Wells tuvo una anotada y su compatriota Jasson Domínguez una remolcada por los Yanquis.

El venezolano Pedro Pagés pegó un jonrón y anotó dos veces, y el panameño Iván Herrera produjo una vuelta por los Cardenales. EFE

