Soto llega a 31 jonrones y Mendoza vence a Cairo en histórico partido para Venezuela

Carlos Mendoza y Miguel Cairo presentan las alineaciones que entregaron a los árbitros previo al partido del martes. ( FUENTE EXTERNA )

Jurickson Profar disparó su tercer cuadrangular en dos días, mientras Alejandro Kirk sostuvo el ataque de los Azulejos y Juan Soto mantuvo a los Mets en el sendero de la victoria este martes en la jornada de las Grandes Ligas.

Soto pegó un jonrón, su número 31 de la temporada, y anotó dos carreras, su compatriota Mark Vientos despachó un vuelacercas y produjo dos carreras, y el puertorriqueño Francisco Lindor sumó una anotada en el triunfo de los Mets ante los Nacionales.

El intercambio de tarjetas de alineación es una tradición de larga data antes de cada juego de Grandes Ligas. El martes, ese momento representó un hecho inédito y muy especial.

El mánager de los Mets, Carlos Mendoza, y el piloto interino de los Nacionales, Miguel Cairo, se encontraron en el plato para conmemorar el primer enfrentamiento en la historia de Grandes Ligas entre dos timoneles nacidos en Venezuela.

"Un privilegio", dijo Mendoza. "Me siento honrado. Es algo muy importante en nuestro país".

"Se me erizó la piel, porque fue genial ver a compatriotas siendo managers en las Grandes Ligas al mismo tiempo y enfrentándose", comentó Cairo.

MEDIAS ROJAS 3-4 ORIOLES

El dominicano Samuel Basallo remolcó la carrera con la que los Orioles vencieron en 11 entradas a los Medias Rojas.

El cubano Yennier Cano se llevó la victoria al lanzar una entrada sin anotaciones.

Nathaniel Lowe pegó un jonrón con el mexicano Romy Gonzalez en las bases por los Medias Rojas, quienes contaron con una entrada en blanco del cubano Aroldis Chapman.

BRAVOS 11-10 MEDIAS BLANCAS

El curazoleño Jurickson Profar bateó un jonrón de dos carreras y anotó dos veces y Michael Harris II agregó un cuadrangular de dos anotaciones para conducir a la victoria a los Bravos en su duelo con los Medias Blancas.

El venezolano Ronald Acuña Jr. anotó dos veces y remolcó una carrera y el curazoleño Ozzie Albies anotó en dos ocasiones y produjo una, mientras el cubano Raisel Iglesias se llevó el salvamento al completar una entrada sin que le anotaran por los Bravos.

El cubano Luis Robert Jr. remolcó tres carreras y el venezolano Lenyn Sosa anotó e impulsó una anotación por los Medias Blancas.

PIRATAS 3-7 AZULEJOS

El mexicano Alejandro Kirk fletó un cuadrangular y remolcó tres carreras y George Springer pegó un vuelacercas y produjo dos anotaciones para que los Azulejos superaran a los Piratas.

Max Scherzer tiró seis entradas de una carrera para ganar por los Azulejos.

FILIS 6-4 MARINEROS

El dominicano Cristopher Sánchez ponchó a 12 en 6.1 episodios de dos carreras, mientras que Kyle Schwarber, J.T. Realmuto y Bryson Stott despacharon cuadrangulares para que los Filis sometieran a los Marineros.

El dominicano Jhoan Durán completó la novena en blanco para lograr el rescate.

El venezolano Eugenio Suárez impulsó dos carreras y el cubano Randy Arozarena tuvo una anotada por los Marineros.

ROCKIES 4-11 DODGERS

El japonés Shohei Ohtani mandó la pelota sobre la pared, anotó e impulsó dos carreras, el dominicano Teoscar Hernández y el venezolano Miguel Rojas anotaron y empujaron una en el triunfo de los Dodgers frente a los Rockies.

El venezolano Ezequiel Tovar y el dominicano Warming Bernabel anotaron en una ocasión por los Rockies.

TIGRES 1-0 ASTROS

El venezolano Gleyber Torres recibió una transferencia con las bases llenas en la décima entrada para remolcar al dominicano Wenceel Perez con la carrera que los Tigres dejaron en el terreno a los Astros.

Tarik Skubal lanzó siete episodios en blanco, con 10 ponches, por los Tigres.

El mexicano Ramón Urías, el puertorriqueño Carlos Correa y los dominicanos Jeremy Pena y Yainer Díaz pegaron un indiscutible cada uno por los Astros.

CACHORROS 6-4 CERVECEROS

El puertorriqueño Willi Castro y el novato Owen Caissie dispararon cuadrangulares y remolcaron tres carreras para que los Cachorros vencieran a los Cerveceros en el primero de dos juegos que disputaron este martes.