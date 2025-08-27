Ramón Laureano deslumbra con el bate desde su llegada a los Padres

Ramón Laureano está teniendo una gran segunda mitad. ( FUENTE EXTERNA )

Cuando San Diego adquirió el 31 de julio desde Baltimore al dominicano Ramón Laureano y a Ryan O´Hearn, la apuesta de los Padres estaba más inclinada hacia el norteamericano.

Pero Laureano va demostrando con su bate que estaban equivocados.

Desde que ambos llegaron a California, al filo de la fecha límite de cambio, Laureano batea .330, lleva seis jonrones y 20 carreras empujadas, mientras que O´Hearn promedia .270 con tres cuadrangulares y 10 empujadas.

Sumando su actuación con Baltimore, Laureano batea .300, con 21 vuelacercas y 66 remolques, a una empujada y a 3 cuadrangulares de sus totales más altos, ambos en 2019.

Otros que cambiaron

Ni Josh Naylor que pasó de Arizona a Seattle (.265, 5 HR y 14 CE con los Marineros), ni Eugenio Suárez, que fue cambiado de Arizona a Seattle (.174, 5 HR y 14 CE) se acercan a la productividad de Laureano.

En otras métricas, el quisqueyano tiene con los Padres un OPS de 1.004, también superior al de Naylor (.773) y Suárez (.645) tras el cambio.

Impacto en el equipo

En los 25 partidos que Laureano ha visto acción para San Diego lleva ya 12 extrabases, encasillado en el que está muy cerca de la producción, después del Juego de Estrellas, que han tenido los arietes ofensivos del conjunto como Fernando Tatis Jr. (16), Xander Bogaerts (15), Manny Machado (14) y Luis Arráez (13).

Tomando en cuenta lo que ha realizado defendiendo el prado central de los Padres, Laureano tiene una WAR defensivo de 2.9 y un WAR total de 3.4, lo que revela el gran impacto que ha tenido con el equipo.

El 24 de agosto, Laureano hizo una espectacular atrapada robándole a Teoscar Hernández un jonrón que iba a ser un grand slam. Laureano con los Padres tiene un OPS+ de 173, el mejor en cualquier tramo de su carrera de 8 años en MLB.