Resumen MLB: Luis Gil permite una carrera en cinco entradas y gana

YANKEES 5-1 NACIONALES

El dominicano Luis Gil (2-1) lanzó cinco entradas de una carrera y cinco ponches y Giancarlo Stanton fletó un jonrón y remolcó cinco vueltas para que los Yanquis vencieran a los Nacionales.



CJ Abrams produjo una carrera por los Nacionales.





MARLINS 2-11 BRAVOS

El dominicano Sandy Alcántara lanzó siete entradas de dos carreras por los Marlins, quienes contaron con anotada del venezolano Javier Sanoja.

El curazoleño Ozzie Albies disparó dos cuadrangulares y remolcó cuatro carreras para ser la bujía ofensiva en el triunfo de los Bravos sobre los Marlins.

El curazoleño Jurickson Profar anotó dos vueltas, mientras que el venezolano Ronald Acuña Jr. y el dominicano Vidal Bruján anotaron y remolcaron una carrera cada uno por los Bravos.

CERVECEROS 9-8 DIAMONDBACKS

El venezolano William Contreras pegó un jonrón de dos carreras y anotó dos vueltas, mientras que Isaac Collins disparó un elevado de sacrificio para que los Cerveceros dejaran tendidos a los Diamondbacks.

El criollo Andruw Monasterio anotó una carrera por los Cerveceros.



El venezolano Gabriel Moreno pegó un jonrón de tres anotaciones, el dominicano Geraldo Perdomo impulsó dos carreras y el quisqueyano Ketel Marte anotó y empujó una carrera por los Diamondbacks.





METS 6-5 FILIS

Brandon Nimmo pegó el sencillo para remolcar al dominicano Starling Marte con la carrera con la que los Mets dejaron en el terreno, en la novena entrada, a los Filis de Filadelfia.



Los Mets contaron con una anotada y una remolcada del quisqueyano Juan Soto, con una producida por su compatriota Mark Vientos y con una anotación del puertorriqueño Francisco Lindor.



La victoria fue para Edwin Díaz (6-2), quien lanzó 1.2 entradas en blanco, con cuatro ponches.



Harrison Bader pegó jonrón de dos carreras y el panameño Edmundo Sosa remolcó una vuelta, pero el dominicano Jhoan Durán (6-6) no pudo sacar un out, permitió cuatro imparables y una carrera para cargar con la derrota por los Filis.





AZULEJOS 5-7 MELLIZOS

George Springer pegó dos jonrones y anotó cuatro carreras, y el dominicano Vladimir Guerrero Jr. y el mexicano Alejandro Kirk remolcaron una vuelta por cabeza, pero no pudieron evitar la derrota ante los Mellizos.



Matt Wallner disparó un jonrón de tres vueltas y Luke Keaschall agregó uno de dos anotaciones por los de Minnesota.





ORIOLES 0-5 MEDIAS ROJAS

Lucas Giolito (9-2) lanzó ocho capítulos sin anotaciones y ponchó a ocho bateadores para liderar la victoria por blanqueada de los Medias Rojas sobre los Orioles.



David Hamilton pegó jonrón de tres carreras, Trevor Story agregó un vuelacercas y el curazoleño Ceddanne Rafaela anotó dos veces por los ganadores.



El dominicano Samuel Basallo pegó un indiscutible por los Orioles.

MEDIAS BLANCAS 4-5 REALES

El venezolano Maikel García produjo dos anotaciones y el dominicano Carlos Estévez (35) completó la novena entrada en blanco para preservar el salvamento en el éxito de los Reales sobre los Medias Blancas.

El venezolano Lenyn Sosa impulsó una carrera, pero los Medias Blancas desperdiciaron siete entradas en blanco, con cinco ponches, del venezolano Martín Pérez.