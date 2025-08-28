Carlos Santana, veterano de RD que se queda sin trabajo en MLB

Carlos Santana era el dominicano de mayor edad entre los que han jugado la actual temporada de la MLB y el último que quedaba de los subidos en 2010.

Pero sus 16 campañas con 335 jonrones y 1,134 empujadas parece que ya no eran mérito para mantenerlo en una nómina.

A pesar de que el dirigente Stephen Vogt había dicho que Santana es el mejor inicialista defensivo del béisbol, Cleveland lo puso en waivers (disponibles), ningún otro equipo lo reclamó y fue dejado libre.

Al momento de ser colocado en waivers el martes, Santana bateaba para .225 (de 396-89) con 11 jonrones, 10 dobles, 52 empujadas y 49 anotadas en 116 partidos para los Guardianes, con quienes jugó 11 de sus 16 temporadas.

Tercera participación

La 2025 había sido la tercera ocasión que Santana estaba con Cleveland.

El contrato para este curso es de un año por US$ 12 millones y los Guardianes buscaban ocupar la primera base que había quedado sin un titular luego de cambiar a Josh Naylor a los Diamondbacks.

El duartiano terminó con siete outs por encima del promedio de la MLB (OAA), lo que lo colocaba en segundo lugar entre los mejores inicalistas defensivos del Gran Circo.

Santana, de 39 años, fue titular en primera base en 86 de los 95 partidos que jugó Cleveland antes del Juego de Estrellas.

Pero luego de la pausa, solo abrió en 22 de 37 juegos, ya que le dieron la oportunidad a Kyle Manzardo y C.J. Kayfus (ambos de 23 años de edad).

Santana estuvo con los Guardianes entre 2010-2017, y en 2019-2020, y con ellos conectó 227 jonrones, quinto mejor total en la historia de la franquicia y la segunda cantidad más alta para un ambidextro tras José Ramírez (281).

Además es octavo en la historia del equipo en extrabases con 524 y onceavo en dobles (283).