Ureña estará con su quinto club en 2025, marca entre criollos

Los Angelinos, a nueve juegos del wild card, se resisten a levantar la bandera blanca y firmaron al relevista José Ureña, en un movimiento que coloca al dominicano en un club selecto. Estará en su quinto equipo este curso, algo que solo ocurrió dos veces en la MLB; Oliver Drake (2018) y Mike Baumann (2004).

Los Angelinos necesitaban profundidad en el bullpen y la capacidad de Ureña para lanzar múltiples entradas lo convirtieron en una buena opción.

Su ruta en 2025

El de Santiago arrancó con los Mets (abril), fue dejado libre, lo llamó Toronto (mayo), luego llegó a los Dodgers (junio) y posteriormente ancló en los Mellizos (agosto).

Una actuación general de 0-1, 5.00 de efectividad, participando en 13 partidos, abriendo en cinco de ellos, y salvando uno. En 36.0 entradas permitió 40 hits, 20 carreras, 13 boletos y ponchó 20.

Los Angelinos serán el equipo número 11 de Ureña, que inició su carrera en 2015 con los Marlins, y luego pasó p por Tigres, Cerveceros, Rockies, White Sox y Rangers.

Empataría con Bartolo Colón, Miguel Batista, Julián Tavárez y Fernando Rodney y quedaría detrás de Octavio Dotel (13) entre los dominicanos.

Las actuaciones de Ureña, de 33 años, incluyen tramos de rendimiento sólido, a veces como abridor, pero muy especialmente en roles de relevo largo.

Por respeto

Por un tema de respeto, los Angelinos quieren enviar el mensaje de que no serán presa fácil para los que van a postemporada.

En septiembre, estas son las tres series claves contra equipos contendores: el día 13 inician una serie de cuatro partidos ante Seattle, el martes 16 vs. Milwaukee (tres partidos) y el último fin de semana de la campaña, el viernes 26, van contra los Astros de Houston (tres juegos). Por eso una pieza como Ureña hace sentido en el bullpen.