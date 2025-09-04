Junior Caminero puede dar caza a la marca de precocidad dominicana en jonrones

Junior Caminero recorre las bases luego de conectar su jonrón 40 de la campaña. ( FUENTE EXTERNA )

En apenas su primer año completo en Grandes Ligas, Junior Caminero ha hecho sentir que este 2025 ha durado como una carrera de 15 temporadas.

Ha hecho de todo: desde jugar como titular en un Juego de Estrellas, ser finalista del Home Run Derby, hasta alcanzar 40 jonrones y 100 empujadas en el mismo partido.

El escogidista es el cuarto jugador más joven en la historia que alcanza los 40 jonrones solo detrás de Mel Ott (20 años y 218 días, en 1929), Ronald Acuña Jr. (21 años y 285 días, en 2019) y Eddie Matthews (21 años y 349 días en 1953).

Pero sobre los cuadrangulares hay algo muy especial todavía al alcance: Caminero, que nació el 5 de julio de 2003, puede convertirse en el dominicano que más batazos de cuatro bases pega a menor edad, una hazaña que logró Vladimir Guerrero Jr., cuando disparó 48 en 2021 con 22 años y seis meses y medio.

La MLB asigna como la edad de la temporada la cantidad de años que el pelotero tiene al momento del curso llegar a su mitad (30 de junio), independientemente de que tenga su cumpleaños durante la estación.

De esa forma, Caminero pegó sus 40 jonrones en su temporada de 21 años de edad, aunque en términos reales hoy tiene 22 años y 61 días.

No obstante, si se toma en cuenta la edad real del pelotero, entonces el antesalista de los Rays aún tiene una marca que lograr, en términos de juventud y poder para un criollo.

Pujols y A-Rod

Albert Pujols nació el 16 de enero de 1980, y en su temporada de novato (2001) sacudió 37 jonrones con 21 años, y su primera campaña de 40 la consiguió con 23 años de edad (2003).

Alex Rodríguez nació el 27 de julio de 1975, y en 1996 empezó con 20 años (se le contabiliza ese curso como temporada/edad 20 años), en un curso en el que logró 36 vuelacercas.

En 1998, su primera temporada de 40, la saca 42 veces. La inicia con 22 años, pero la termina con 23, por lo que Caminero también llega a los 40 jonrones, un año antes.

Va tras Vladdy

En el caso de Guerrero Jr., nacido el 16 de marzo de 1999, su explosiva campaña de 48 jonrones, la consiguió con 22 años y seis meses y medio cumplidos, lo que coloca esa marca como un reto para Caminero, teniendo que dar nueve bambinazos más en lo que queda de septiembre.

Vladdy jugó en 161 partidos en esa campaña y necesitó de 604 turnos para los 48 HR y empujó 111 vueltas.

Hasta el martes, Caminero había participado en 132 juegos en los que ha agotado 519 turnos. El antesalista capitaleño conecta un vuelacercas cada 12.98 turnos al bate, la sexta mejor frecuencia de todo la MLB.

Récords y más récords

El recorrido de Caminero hacia una temporada de ensueño ha estado matizado por el quiebre de marcas.

El quisqueyano se convirtió en apenas el segundo jugador en la historia de la franquicia de Tampa Bay en pegar 40 jonrones, solo detrás de su compatriota Carlos Peña (46 en 2007) y el séptimo en conseguir tres dígitos en remolcadas.