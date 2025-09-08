Jesús Madé encabeza la lista de los prospectos para el draft de novatos

Jesús Madé encabeza la lista de los prospectos a ser seleccionados este miércoles. ( FUENTE EXTERNA )

La edición número 23 del draft de novatos de la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana (Lidom), que será este miércoles 10, marcará el puntillazo inicial de la campaña que honrará la carrera de Juan Marichal.

En el sorteo habrá 235 peloteros disponibles para ser escogidos por los seis equipos de la liga, durante 16 rondas. Tendrá lugar en la plaza comercial Sambil.

Siguiendo el orden en el que los clubes finalizaron en la pasada temporada regular, en la primera ronda seleccionarán primero los Toros del Este, luego los Gigantes del Cibao y después los Leones del Escogido, Tigres del Licey, Águilas Cibaeñas y Estrellas Orientales.

Los más cotizados

Dentro de los nombres que suenan para ser elegidos en las primeras selecciones (todos jugaron entre Clase A y Clase fuerte este año) está el infielder Jesús Madé, de 18 años, prospecto número uno de Milwaukee (y quinto mejor del béisbol de acuerdo a MLB Pipeline), considerado un pelotero con las cinco herramientas y que se proyecta podría debutar en Grandes Ligas en 2026.

El oriundo de San Cristóbal fue firmado por 950 mil dólares en 2024 y este curso agotó 430 turnos. Colocó una línea ofensiva de .282/.381/.802, con 42 bases robadas y 56 carreras impulsadas en 110 partidos.

También está Luis Peña (infielder de Milwaukee, #32 del béisbol), que en 96 partidos bateó .270 con 64 CE y 44 BR.

Rainiel Rodríguez (infielder, San Luis) está en todos los radares, con .276/.414/.973, 17 HR y 48 CE en 84 juegos (301 turnos).

Emil Morales, nacido en España (SS, Dodgers) fue firmado por US$ 1.8 MM, tiene un físico corpulento de 6-3 de estatura y le pega con poder a la pelota. Terminó con 14 HR y 70 CE en 89 partidos y 357 turnos.

Felnin Celesten (SS, Seattle) con su .284 /.34 5/ .721 es apetecido por todas las franquicias.