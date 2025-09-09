Talento listo para firmas en el premundial U15

El equipo dominicano tiene marca de 3-1 en la punta del torneo junto a Puerto Rico. ( DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ )

En una tarde en la que Dominicana perdió su invicto al perder 10-5 ante Cuba, Aury García de Collado alentaba al equipo criollo con una chaqueta del Clásico Mundial.

Su hijo, Josué Collado, de 14 años, y quien fue el catcher de la victoria dominicana 8-4 sobre Puerto Rico el domingo, es parte de un equipo en el que, aseguran a Diario Libre, todos tienen un preacuerdo para ser firmados.

Collado está "apalabreado" con los Dodgers y cada pelotero de la selección dominicana tiene en promedio un bono U$ 3 millones.

"Todos nuestros jugadores son buenos, y todos tienen preacuerdos por muy buenos bonos; es un equipo lleno de talento, creo que con ellos vamos a romper el récord de debutantes en Grandes Ligas", afirmó Amaury Nina, director de selecciones nacionales de la Federación Dominicana de Béisbol.

Los más altos

Entre los más altos, se encuentran Miguel Grullón (outfielder) que tiene un preacuerdo con Texas por US$ 4.8 millones.

También está Francis Herrera (torpedero) que ya está comprometido de palabra con una organización por US$ 4.5 millones.

"Nosotros tenemos que pedirle los jugadores a los programas, y ellos los prestan bajo la condición de que los pongan a jugar. Es el proceso que hacemos para poder armar este tipo de selecciones", indicó José Canó, dirigente del conjunto quisqueyano.

El padre de Robinson Canó, y abuelo del miembro de la selección nacional U15, Robinson Canó Jr., entiende que el hecho de que el béisbol no se juegue continuamente durante el año en esas edades afecta la conformación de equipos nacionales.

"En estas categorías no tenemos torneos largos aquí en el país, por lo tanto, producimos muchos peloteros para firmas, pero es poco lo que se juega aquí", dijo.

Pase directo al Premier12

Para RD jugar de manera directa en el Premier12 (sin jugar eliminatorias) debe estar entre los 12 primeros puestos del ranking de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol. El país está décimo, y los torneos como el U15 y U12 suman puntos.