Rafael Devers y Willy Adames encienden a los Gigantes en su lucha por playoffs

Willy Adames (izquierda) y Rafael Devers han remolcado 125 carreras entre ambos para los Gigantes en 2025. Devers lleva 102 en total, entre San Francisco y Boston en 2025. ( FUENTE EXTERNA )

El 20 de agosto, los Gigantes de San Francisco (61-66) estaban a 6.5 juegos de distancia, a tres puestos detrás de los Mets por el último comodín de la Liga Nacional.

En ese partido, una derrota 8-1 ante los Padres, Rafael Devers y Willy Adames se fueron 3-0 cada uno, con un boleto.

Pero desde esa fecha hasta el miércoles 10 del presente mes, ambos peloteros criollos han realizado un barraje ofensivo muy destacado, que ha colocado al equipo, más cerca de los playoffs.

Desde ese día, Devers ha visto acción en 20 partidos y batea .288 con siete jonrones, 20 empujadas, 13 boletos y un OPS letal de 1.012 , en 73 turnos.

Mientras que Adames, en ese mismo lapso de tiempo, ha jugado igual cantidad de partidos y en 69 turnos batea .275, con nueve bambinazos, 19 remolques, 12 transferencias y excelente 1.058 de OPS.

Los Gigantes ganaron 13 de esos 20 partidos, y ahora están a dos juegos de los Metropolitanos por el último boleto a los playoffs de la Liga Nacional. No jugaron ayer, y de los 16 partidos que les restan en la campaña regular, siete son contra los Dodgers.

Los más caros

Para San Francisco, las actuaciones de Devers y Adames representan que los fichajes más caros en la historia de la franquicia, están rindiendo sus frutos.

El 10 de diciembre pasado, San Francisco firmó desde la agencia libre a Willy Adames por siete años y US$ 182 millones, un récord del equipo. El mayor contrato anterior a ese, fue cuando le dieron US$ 167 millones a Buster Posey por nueve años en 2013.

Pero el 15 de junio, los Gigantes rompieron su propia marca de salarios.

Recibieron en un cambio a Rafael Devers, con lo que se hicieron cargo los más de US$ 250 millones que le quedan de la extensión que él firmó con Boston a principios de 2023 ( US$ 313.5 MM por 10 años).