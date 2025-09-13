×
Los campeones Diablos Rojos vencen a los Charros y acarician el título de la Liga Mexicana

Aprovecharon este sábado su ofensiva de largo alcance para derrotar a los Charros de Jalisco y ponerse a una victoria de retener su corona

    Expandir imagen
    Los campeones Diablos Rojos vencen a los Charros y acarician el título de la Liga Mexicana
    Brooks Hall (FUENTE EXTERNA)

    Los campeones Diablos Rojos aprovecharon este sábado su ofensiva de largo alcance para derrotar por 7-2 a los Charros de Jalisco y ponerse a una victoria de retener su corona de la Liga Mexicana de Béisbol.

    Después de perder los dos primeros partidos de la serie, 8-4 y 12-1, los Charros salieron a imponer condiciones en su estadio y en la tercera entrada tomaron ventaja al combinar un error del tercera base con un triple de Maxell Smith y sencillo de Michael Wilansky, quienes impulsaron una carrera cada uno.

    Los escarlatas reaccionaron en el cuarto acto con un ramillete de cuatro anotaciones, tres empujadas por jonrón del venezolano José Pirela y la otra con cuadrangular de su compatriota Carlos Pérez.

    En el quinto los Diablos ampliaron la ventaja con otras dos carreras, producidas por jonrón del panameño Allen Córdoba y sencillo de Pirela.

    Todavía en el noveno acto, Pérez sacó la pelota del parque por segunda vez para sellar la victoria de su equipo.

    Por los Diablos Rojos, Pérez bateó de 4-2 con dos jonrones y un par de carreras impulsadas y Pirela se fue de 3-2 con un cuadrangular y cuatro empujadas.

    La victoria fue de Brooks Hall, con tres hits y dos carreras permitidos en cinco entradas de labor, y perdió Luis Iván Rodríguez.

    RELACIONADAS

    Los Charros volverán a recibir este domingo a los Diablos, en el cuarto partido de la final, que concluirá cuando uno de los rivales gane cuatro veces.

    Anotaciones por entradas:

                             1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

    Diablos Rojos 0 0 0 4 2 0 0 0 1 7 10 2

    Charros           0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 6 0

    Ganó: Brooks Hall

    Perdió: Luis Iván Rodríguez.

    Jonrones:

    • Diablos Rojos: José Pirela, Carlos Pérez (2) y Allen Córdoba. EFE
