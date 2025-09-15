Junior Caminero puede conseguir la mejor campaña de poder para un pelotero con 21 y 22 años

Junior Caminero también amenaza el récord de jonrones para la franquicia de Tampa Bay que es de 46, establecida por Carlos Peña en 2007. ( FUERTE EXTERNA )

En su primera oportunidad a tiempo completo, Junior Caminero ha dejado claro que es insaciable; se ha dedicado a triturar marcas, sin importar el nombre de la leyenda que la ocupara, de ahí que en las últimas dos semanas no cierra las puertas a sustituir a nombres que tenemos décadas viendo en esos lugares.

La MLB fija la edad del jugador hasta el 30 de junio para identificar esa temporada. Para Caminero, esta es su temporada con 21 años, ya que cumplió 22 el 5 de julio.

De ahí que sus 44 jonrones los dejan con opción de perseguir los 47 que disparó Eddie Matthews en 1953 cuando jugó con 21 años, la marca que persiste hasta la fecha.

Ya dejó atrás grandes temporadas de poder (al menos de 40 o más jonrones) para jugadores con 21 o 22 años cumplidos, tales como las que tuvieron Mel Ott (42 HR/20 años/1929), Bryce Harper (42/22/2015), Ronald Acuña Jr. (41/21/2019) y la última de todas, la de Fernando Tatis Jr., con 42 HR y 22 años en 2021.

Superar a Vladdy

Ahora, Caminero está a cuatro bambinazos más y así al menos empatar la marca para un pelotero con 22 años cumplidos que sigue en poder de Vladimir Guerrero Jr., los 48 en 2021.

El antesalista de los Rays tiene una proporción de un jonrón por cada 12.84 turnos (sexta mejor de toda MLB), agota 3.95 turnos por juego, y a los Rays le quedan 12 partidos.

Tanto ESPN como FanGraphs le proyectan exactamente 48 jonrones.

Caminero ha jugado 72 partidos en la casa, y uno menos en la ruta. Sorprendentemente, sus totales en jonrones y remolques son idénticos: 22 cuadrangulares y 54 empujadas en cada escenario.

Sus dos cuadrangulares del fin de semana en Chicago fueron de 423 y 401 pies de distancia respectivamente, muestra del poder que conserva a esta altura del año.