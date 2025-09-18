Carlos Estévez sería onceavo cerrador de RD en ganar un liderato de rescates

Carlos Estévez consiguió su salvamento 40 en la victoria de los Reales 7-5 el miércoles ante los Marineros. ( FUENTE EXTERNA )

El criollo lidera la Liga Americana con 40 salvados en sus primeras 46 oportunidades para Carlos Estévez, su primer liderato de salvamentos en Las Mayores, podría ser el número once para los dominicanos en las Grandes Ligas.

Luego de 45 apariciones, Estévez tiene 39 salvamentos, líder de la Liga Americana. conservando una cómoda ventaja sobre el venezolano Andrés Muñoz (35), que marcha segundo.

Para poder estar en la cima de los rescates de su circuito, Estévez ha tenido dos meses (abril y agosto) en los que consiguió ocho salvamentos.

Del 18 de agosto hasta el 10 de septiembre, Estévez hilvanó una cadena de ocho rescates en igual número de intentos, demostrando lo confiable que ha sido para los Reales, a pesar de que no están compitiendo por ir a playoffs.

Diez de RD

Si logra la hazaña de quedar como líder, Estévez, se convertirá en el dominicano número once en conseguir finalizar una campaña como rey de los rescates en una de las dos ligas de MLB.

El primer dominicano lograr un liderato de salvamentos en las Grandes Ligas fue José Mesa con los Indios de Cleveland en 1995, en una temporada en la que el equipo llegó hasta la Serie Mundial, en la que cayeron ante los Bravos de Atlanta.

Luego en la Liga Americana lo hicieron cinco dominicanos más, siendo Emmanuel Clase (también con Cleveland), el único en conquistar ese departamento del pitcheo en tres temporadas consecutivas.

En la Liga Nacional, el primer quisqueyano en conseguirlo fue Antonio Alfonseca con los Marlins en el año 2000, y en el viejo circuito, tres compatriotas más lo lograrían.

Desde 1969

A principios de los años sesenta, el periodista Jerome Holtzman, propuso el salvamento como una estadística y se aceptó en 1969.

Desde ahí, sin contar Dominicana, solo seis latinos han sido líderes de rescates en alguna liga de MLB.