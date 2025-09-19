El receptor Carlos Martínez regresa con las Estrellas Orientales

El receptor Carlos Martínez vendrá a reforzar a las Estrellas Orientales ( FUENTE EXTERNA )

Las Estrellas importarán al receptor venezolano Carlos Martínez, para la temporada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana que comenzará el 15 de octubre próximo, anunció este viernes el vicepresidente de operaciones de béisbol del club, Ángel Ovalles.

Martínez vestirá la franela de las Estrellas por segunda vez. Lo hizo también en la temporada pasada, cuando fue una de las bujías inspiradoras del club en su ruta hacia el Round Robin (Serie Semifinal), después de ganar la Serie Regular.

En varias ocasiones, los imparables de Martínez (.268/.336/.646) remolcaron carreras importantes o avanzaron corredores en medio de entradas en las cuales el equipo de la enseña verde fabricó las vueltas que le dieron la victoria.

También tuvo una eficaz conducción de los lanzadores, en la tropa que dirige Fernando Tatis.

Este verano, Martínez actuó en 59 partidos de la Liga Mexicana, donde bateó para promedio de .272, con un promedio de embasarse de .339 y OPS de .824, con el equipo de Saltillo, para el cual disparó 7 jonrones, 1 triple y 13 dobles.

Martínez es el tercer jugador importado de ofensiva que anuncian las Estrellas. Los otros dos son el jardinero Ismael Munguía y el antesalista e inicialista Josh Lester.

También anunciaron a los lanzadores abridores Sean Nolin y Nate Antone, más el relevista Patrick Weigel.

Como Martínez, Munguía y Weigel fueron piezas claves en la maquinaría que condujo a las Estrellas (30-20) a liderar la Serie Regular del pasado torneo (2024-2025).

Practicarán el lunes

Martínez, Lester y Nolin se reportarán a las Estrellas el próximo lunes (9:00 p.m.), el primer día de entrenamientos de escuadra completa, en el Estadio Tetelo Vargas, donde un nutrido grupo de jugadores, en especial lanzadores, iniciaron el pasado lunes un mini campamento de entrenamientos.