Rogers afirma Estrellas tendrán cuerpo de lanzadores de lujo

Esmil Rogers firmó en la agencia libre con las Estrellas Orientales de LIDOM. ( FUENTE EXTERNA )

Las Estrellas tendrán un gran cuerpo de lanzadores en el torneo de béisbol profesional que comenzará el 15 de octubre próximo.

"Tendremos un cuerpo de lanzadores de lujo, con muchachos que son de esta liga", comentó Esmil Rogers, en los entrenamientos opcionales de las Estrellas, los cuales comenzaron el lunes pasado, y continuarán este lunes (9:00 a.m.), ya de forma obligatoria, con la escuadra completa, en el Estadio Tetelo Vargas.

"El año pasado, nos afectó que a algunos de nuestros muchachos los pararon", recordó Rogers.

"Esta vez tendremos a varios lanzadores que no tendrán restricciones, para trabajar en la Liga Dominicana", observó.

Rogers, quien reforzó a las Estrellas en el Round Robin, después de lanzar con los Toros del Este en la Serie Regular, firmó como agente libre con el equipo de la enseña verde, en febrero pasado, por lo cual ya es un jugador de la reserva y estará con el club desde el primer día de la venidera campaña.

"Fue una decisión de familia, de familia estrellista", manifestó Rogers, quien explicó que consultó con su familia para la toma de decisión.

Lanzadores de la liga

El experimentado lanzador estará en una rotación de abridores que incluye a Enny Romero (6-1, 1.24), ganador del premio Lanzador del Año la temporada pasada, con las Águilas Cibaeñas; Luis Moreno (2-2, 1.83), ganador del premio Novato del Año en la pasada justa; y Oscar de la Cruz (2-2, 3.40), quien también puede relevar.

Las Estrellas importarán a los lanzadores abridores Nate Antone y Sean Nolin (zurdo).

Del grupo de serpentineros criollos mencionado, solo Moreno no terminó su actuación la temporada pasada con las Estrellas, a solicitud de su organización en el béisbol de los Estados Unidos, Mets de Nueva York.

Algo similar ocurrió con Robinson Piña (de los Marlins), quien era el lanzador cabecera de la rotación, y no lanzará en la venidera temporada, debido a una lesión.

Romero y De la Cruz, no lanzan en el verano con organizaciones de los Estados Unidos.

Rogers también mencionó que están en esa situación, y que por lo tanto podrían permanecer con las Estrellas toda la temporada, los relevistas Neftalí Féliz, Román Méndez, Jhan Maríñez, a quienes citó como ejemplo.

Dos de los principales relevistas de las Estrellas en la campaña pasada, Elvis Alvarado y Patrick Weigel, no terminaron con el club. Weigel volverá como uno de los jugadores importados del combinado que dirige Fernando Tatis.

En buenas condiciones

Rogers aseguró que se encuentra en buenas condiciones físicas, no obstante lo cual, quiso presentarse temprano a los entrenamientos de las Estrellas, para asegurar mantenerse así toda la temporada, pese a que ya cuenta con 40 años de edad.

No obstante su edad, el nativo de San Pedro de Macorís afirmó que "queda Esmil Rogers por algunos años".

En la temporada 2024-20025, el derecho fue uno de los mejores lanzadores de la Liga Dominicana.

En la serie regular, con los Toros, Rogers actuó en 10 juegos, todos como abridor. Su récord fue de 3-2, con un promedio de carreras limpias permitidas de 3.04, de los mejores del circuito.

Luego, como refuerzo de las Estrellas, abrió en tres juegos. Tuvo récord de 0-1, con un promedio de carreras limpias permitidas de 1.32, el mejor del equipo.