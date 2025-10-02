Comisión consultiva aún no ve lo del nuevo estadio

El futuro del actual Estadio Quisqueya Juan Marichal, es incierto. ( DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ )

La Comisión Consultiva creada para evaluar la construcción de un moderno parque de pelota en los terrenos del Estadio Quisqueya Juan Marichal, y que debe entregar su informe final en enero, aún no debate sobre la viabilidad del proyecto.

Desde su primer encuentro el 17 de julio, el ente se ha reunido en cuatro ocasiones, y según fuentes cercanas a la comisión, los trabajos todavía están en la etapa de levantamiento de la información relativa a los terrenos del estadio.

Ese levantamiento abarca también zonas aledañas, incluyendo lo relativo a los aspectos legales (contratos existentes, vigencia de los mismos, etc.).

"Aún no se ha entrado en la discusión de que si se va a construir un nuevo estadio o si se va a adecuar el estadio Quisqueya", dijo a Diario Libre una fuente cercana a la comisión.

Según lo revelado, todavía falta información oficial relativa al estado jurídico de todos los solares (460) dentro de los cuales se encuentra el estadio.

También deben ser observados elementos del decreto presidencial 306-25 (que dio creación a la comisión), tales como las ordenanzas del ayuntamiento del Distrito Nacional, los requerimientos que tiene MLB para celebrar partidos de su temporada regular y los estándares para la celebración de eventos internacionales.

Instancia definitiva

Luego de obtener toda esa información y, socializarla entre sus miembros, la comisión podrá ponderar la viabilidad para la construcción o no de un nuevo estadio.

Sin embargo, todos los sectores interesados pueden presentar sus observaciones, ya que se busca que sean revisados todas las situaciones que puedan influir de manera positiva o negativa en el proyecto.