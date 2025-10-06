Nelson Cruz gestiona la integración de Austin Wells al Clásico Mundial

El receptor de los Yankees, Austin Wells, tiene vínculos con el país desde que era niño. ( FUENTE EXTERNA. )

La receptoría es una de las pocas posiciones que generan interrogantes en la configuración del equipo dominicano que disputará el Clásico Mundial de Béisbol y Nelson Cruz no para de tocar puertas en busca del talento que pueda sellar esa costura.

Yainer Díaz, Agustín Ramírez y Samuel Basallo arrancan como las opciones más viables. Pero en la ecuación también entra Austin Wells, estadounidense de madre dominicana y que en la Lidom es reserva del Escogido.

De acuerdo con Cruz, el receptor de los Yankees solo tendría que resolver unos temas familiares para integrarse al equipo quisqueyano.

Cuando se está exactamente a seis meses del debut de Dominicana en el Clásico ante Nicaragua, el tema de la receptoría no estaría del todo resuelto.

"Wells está emocionado por jugar para Dominicana, solo hay un tema personal de su familia que le podría impedir participar, pero si todo sale bien, él quiere formar parte del equipo", dijo Cruz al ser entrevistado por Diario Libre.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/07/whatsapp-image-2025-10-05-at-174826-3c16a1bb.jpeg Austin Wells en acción en un partido de los Yankees. (FUENTE EXTERNA.)

El apoyo en NY

En una conversación que tuvo con MLB.com, Wells expresó lo bien que se siente con el apoyo de los fanáticos dominicanos en el Bronx. Su madre, Michelle, nació en New Jersey, pero es de padres dominicanos, oriundos de San Pedro de Macorís y La Romana.

"Es divertido tener esa base de fanáticos de los Yankees y de Dominicana. Tener a mi familia dominicana allí y tanta gente del país, es muy especial", dijo.

Wells, quien nació en Scottsdale, Arizona, visitaba el país al menos dos veces al año, en donde vacacionaba con sus abuelos en Casa de Campo. El mes pasado, se enfundó en la bandera dominicana en la celebración del día de la Herencia Hispana por el equipo de la Gran Manzana.

"Poder jugar con ellos (con jugadores dominicanos), poder estar con gente de (del país), todo eso es muy especial para mí. Me han ayudado mucho y estoy tratando de hablar más fluido el español", aseguró.

Indicó además que cuando se junta con peloteros quisqueyanos en otras ciudades de Estados Unidos, les menciona lugares, comidas y palabras dominicanas para que en verdad le crean que ha estado en el país y que su familia proviene de aquí.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/07/ap25127118841513-f0af4a91-6cbacf1e.jpg Wells puede aportar defensiva y ofensivamente al equipo dominicano del Clásico Mundial 2016. (FUENTE EXTERNA.)

Contactando el roster

En cuanto a los demás jugadores que componen el roster de 50 peloteros dominicanos para el Clásico Mundial, el cual sigue sin ser revelado, Cruz puntualizó que desde que terminó la campaña regular, tanto él como el dirigente Albert Pujols, han aumentado la comunicación con los jugadores.

"Albert (Pujols) y yo hemos estado en contacto con la gran mayoría, ya hemos hablado con el 80 % del roster de cincuenta. En mi caso particular he hablado con Fernando Tatis Jr., con Edward Cabrera, solo por mencionar algunos nombres".

Cruz dice que afortunadamente ya están en la etapa en la cual pueden acercarse directamente a los jugadores, y que la recepción ha sido muy positiva de parte del grupo que ha expresado su interés en jugar.

De todas maneras, el gerente general de la tropa quisqueyana, afirmó que todo el que está en Grandes Ligas y ha mostrado interés en el Clásico Mundial, "nosotros tenemos las puertas abiertas para todos los dominicanos que tengan esa intención de representar nuestro país".