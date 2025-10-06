Sánchez, exjugador de Jets, acusado por delito grave con pena de hasta 6 años de prisión

Mark Sánchez jugó durante 10 temporadas en la NFL. ( FUENTE EXTERNA )

El fiscal del condado de Marion, Ryan Mears, anunció este lunes que su oficina presentó un cargo por delito grave contra Mark Sánchez, expasador de origen mexicano de los New York Jets y actual analista de televisión, quien puede enfrentar una pena de uno a seis años de prisión.

"Hemos añadido cargos más graves contra el sr. Sánchez. Actualmente hemos presentado un cargo por delito de nivel 5; agresión grave por lesiones públicas en serie, que conlleva una pena de uno a seis años", informó Ryan Mears en conferencia de prensa.

El sábado pasado el ex mariscal de campo de 38 años, ingresó a un hospital luego de ser apuñalado en una disputa con un chófer repartidor que sucedió a afuera de un bar ubicado el centro de Indianápolis.

Ese mismo día, en su cama de hospital, fue arrestado después de que la policía obtuvo una declaración jurada que decía que Mark Sánchez, que olía a alcohol, abordó a un conductor de camión de 69 años para reclamarle por un lugar de estacionamiento, lo que provocó una confrontación.

El conductor se defendió de la agresión, primero con gas pimienta, pero al no poder detener al exjugador utilizó un cuchillo para defenderse.

"No me importa quién seas. No me importa a qué te dediques. No me importa dónde vivas. Si vienes a nuestra ciudad y cometes actos violentos, usaremos todas las herramientas a nuestra disposición para exigirte responsabilidades", afirmó este lunes Chris Bailey, jefe de policía de Indianápolis en su turno ante los medios.

Sánchez estaba en la ciudad para la transmisión del juego entre Las Vegas Raiders y los Colts correspondiente a la semana cinco de la temporada de la NFL que se realizó el domingo anterior.

El expasador permanece hospitalizado en condición estable. Su audiencia ante la corte programada para este martes fue reprogramada para el próximo 4 de noviembre.

Una larga carrera

Sánchez se mantuvo activo en la NFL durante 10 temporadas.

Arribó a la liga seleccionado en la primera ronda del Draft 2009 por New York Jets, equipo en el que permaneció hasta el 2013.

Es el más reciente 'quarterback' que llevó a los neoyorquinos a su más cercana participación en unos 'playoffs', en el 2010.

Después de los Jets jugó con Philadelphia Eagles en 2014 y 2015, pasó a Dallas Cowboys en 2016, un año después estuvo con Chicago Bears y se retiró al final de la campaña 2018 con Washington.

Como analista de televisión ha trabajado para la cadena ABC, ESPN y desde el 2021 es parte del equipo de Fox Sports.