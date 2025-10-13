Fallece en Puerto Rico Santos Alomar, padre del inmortal Roberto Alomar

Roberto Alomar junto a su padre, Santos, cuando el primero fue exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown, en 2011. ( FUENTE EXTERNA )

El expelotero puertorriqueño de las Grandes Ligas Santos Alomar Conde, padre de Sandy y Roberto Alomar, falleció este lunes a los 81 años de edad, lo que deja de luto al béisbol de Puerto Rico.

Nacido el 19 de octubre de 1943 y conocido como Sandy Alomar Sr., fue un exsegunda base que jugó en las Grandes Ligas durante catorce temporadas.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Santos Alomar Conde, figura emblemática del béisbol nacional y patriarca de la reconocida familia Alomar", expresó en redes sociales la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR).

Sus hijos son el exreceptor de las Grandes Ligas y actual entrenador de los Cleveland Guardians, Sandy Alomar Jr., y del segunda base miembro del Salón de la Fama, Roberto Alomar.

"A nombre de nuestro presidente José Daniel Quiles y todos los componentes de la Federación, nos unimos al dolor de sus familiares, allegados y su amado pueblo de Salinas", indicó la FBPR.

Según la información preliminar, Alomar Conde se encontraba en un establecimiento en su pueblo de Salinas, en el sur de la isla, cuando se desplomó y falleció.

Las autoridades informaron que el exjugador sufrió un percance de salud que le provocó la muerte de forma inmediata mientras se encontraba fuera de su residencia. El doctor Pedro Ortiz Lara certificó el fallecimiento en el lugar, y la Funeraria La Monserrate asumió las gestiones pertinentes.

Su carrera

Santos Alomar, nacido en Salinas en 1943, debutó en las Mayores en 1964 con los Braves de Milwaukee, marcando el inicio de una carrera que se extendió por más de una década en el mejor béisbol del mundo. Se mudó con ese equipo a Atlanta y vistió los uniformes de los Mets de Nueva York, White Sox de Chicago, Angels de California, Yankees de Nueva York y Rangers de Texas.

Posteriormente, fue entrenador de los Cachorros de Chicago, Rockies de Colorado y Padres de San Diego.

En 2003, estuvo al mando del primer Equipo Nacional compuesto por peloteros profesionales en una competencia avalada por la federación internacional, reafirmando su compromiso con el desarrollo del béisbol boricua.