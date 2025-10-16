Águilas aplastan a los Toros en La Romana; Aderlin Rodríguez empuja cuatro carreras

Aderlin Rodríguez se quedó a un triple de batear para el ciclo.

Con otra superba actuación del primera base Aderlin Rodríguez, las Águilas Cibaeñas anotaron cuatro carreras en dos ocasiones para vapulear a los Toros del Este con marcador de 11-4 , en partido escenificado en el estadio Francisco Micheli de La Romana.

Rodríguez comandó el ataque de los cibaeños con sencillo en el primer episodio, doble en el tercer inning, y un soberbio cuadrangular de tres carreras en el sexto episodio para liderar el ataque de las Águilas que ligaron 12 hits, y así extendieron su invicto a 2-0 en el recién inaugurado torneo que está dedicado a Don Juan Marichal.

El abridor de los Toros, Franklyn Kilome, solo pudo resistir durante la primera entrada ya que la explosiva ofensiva amarilla se puso en ventaja 4-0, gracias a un sencillo remolcador del prospecto Emmanuel Rodríguez, un error en la defensa que permitió a Aderlin Rodríguez anotar, un doble impulsador de una carrera de Juan Lagares, y un sencillo productor de una vuelta de Raynel Delgado.

Aunque los Toros ripostaron en esa misma entrada con dos anotaciones que llegaron por un jonrón de Bryan Torres, las Águilas ampliaron ventaja a 6-2, y terminaron de masacrar al pitcheo taurino haciendo cuatro más en el sexto.

En esa entrada los batazos claves fueron de Carter Jensen con sencillo remolcador y de Rodríguez que trajo tres más a la goma, tras desaparecer un lanzamiento del relevista romanense Antonio Jiménez.

Los Toros terminaron utilizando siete lanzadores y desmejoraron su marca en 0-2.

La victoria fue para Jhordany Mezquita (1-0), quien luego de entrar a relevar en el mismo primer inning al abridor Randy Wynne tras la rebelión inicial de los Toros, dominó por completo a los locales al tirar 2.2 entradas en blanco en las que abanicó a tres. La derrota fue para Kilome (0-1), 1.0 IP, 4H, 4CL, 1P.

Destacados en la ofensiva

Además de Rodriguez, se destacaron con el madero en las Águilas: Juan Lagares de 4-3, 2 CE, 1CA; Carter Jensen de 3-1, 2 CE, 2CA.

Por los Toros, Bryan Torres de 4-2, 1 CA, 2 CE; Mickey Gasper de 3-1, 1 CA, 1 CE.

Este viernes 17, los mismos rivales se vuelven a ver las caras pero en el Estadio Cibao de Santiago de los Caballeros.