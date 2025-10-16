Marichal al inaugurar el torneo: "Me sentí como cuando lancé en este estadio por primera vez¨

Juan Marichal (izquierda), se apresta a realizar el lanzamiento de honor para dejar inaugurada la campaña de béisbol invernal 2025-26. A su derecha, el Doctor Vitelio Mejía, presidente de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana. ( DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO. )

El inmortal del Salón de la Fama, Juan Marichal, instantes después de bajar la lomita tras realizar el primer pitcheo que dejó inaugurado el torneo de béisbol 2025-26 que lleva su dedicatoria, narró lleno de emoción como el momento le hizo recordar sus inicios en el béisbol profesional.

"Me siento muy bien, contento, alegre, orgulloso. Me sentí como cuando lancé en este estadio por primera vez como profesional", dijo Marichal a Diario Libre.

Vladimir Guerrero, que en 2018 se convirtió en el primer jugador de posición quisqueyano en llegar al Pabellón de la Fama, llegó con Marichal en una jipeta, se desmontó y le abrió la puerta. Junto a directivos de Escogido, Licey, Lidom y familiares, el Dominican Dandy se dirigió al montículo, con bastón en mano, y fue ayudado por su hijo de igual nombre.

"Fue un juego contra las Águilas, perdíamos por ocho carreras. Mi dirigente quería ver a Juan Marichal lanzar", indicó el primer dominicano con nicho en Cooperstown, en 1983.

El debut de Marichal fue el 29 de diciembre de 1957, cuando en rol de relevo sustituyó a Julio Solano, por decisión del dirigente Salty Parker.

"Me puso a lanzar una entrada, y ponché los tres bateadores", recordó un emocionado Marichal.

La leyenda del béisbol dominicano declaró sentirse muy feliz por ver la fanaticada de regreso al estadio con motivo de la temporada de béisbol invernal.

Don Juan Marichal. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO)

Video biográfico

Antes de que el torneo quedara formalmente iniciado con el lanzamiento de honor del ganador de 243 partidos en MLB, se presentó un video en la pantalla gigante del estadio, en el que se repasaron los momentos más importantes de la vida de Marichal.

En la pieza adiovisual, se mostraron imágenes de su carrera tanto en Grandes Ligas como en el país, así como también anécdotas de su carrera contadas por el presentador Ellis Pérez y el cronista deportivo Ricky Noboa, quienes transmitieron la carrera de Marichal por televisión.

Además hubo testimonios de su esposa e hijos, quienes señalaron lo determinante e influyente que ha sido Don Juan Marichal como padre de familia y héroe deportivo que siempre les dio un ejemplo de superación.

Un gran torneo

El doctor Vitelio Mejía señaló tras el lanzamiento de honor de Marichal que en el actual hay un gran nivel de entusiasmo que lo convertirá en el mejor en años recientes, debido al ímpetu que presenta tanto el equipo campeón que busca retener la corona, como los cinco restantes que tratarán de impedirlo.

