Bonetti propone a Luis Rojas, si Pujols no dirige en el Clásico Mundial 2026

Luis Rojas dirigió a República Dominicana en el Premier12, en 2019. ( FUENTE EXTERNA. )

Reina incertidumbre sobre qué pasará con Albert Pujols y su decisión de aceptar la oferta de dirigir los Angelinos de Los Ángeles, lo que dejaría vacante la posición de manager para el equipo dominicano del Clásico Mundial 2026.

Pero la situación se complica, ya que a los pretendientes de Pujols, se han sumado los Orioles de Baltimore, que de acuerdo a múltiples reportes, lo estarían entrevistando en los próximos días.

Además de los Angelinos y Orioles, otras organizaciones tales como los Gigantes, Mellizos, Bravos, Rockies, Padres y Nacionales también buscan un nuevo capataz.

Pero en lo que concierne estrictamente al Clásico Mundial, el Vicepresidente Ejecutivo de los Leones de Escogido, José Miguel Bonetti, tiene su candidato para reemplazar a Pujols, si se concreta alguna responsabilidad con una organización de Grandes Ligas.

Para Bonetti, Luis Rojas debería ser el dirigente del equipo dominicano para el Clásico.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/17/whatsapp-image-2025-10-16-at-183250-0cec0a04.jpeg Luis Rojas con el equipo dominicano en el Premier12. (FUENTE EXTERNA.)

"Si no va Albert, debería ser Luis Rojas, nadie tiene mejor experiencia que él de los que pudieran estar disponibles", dijo Bonetti al ser entrevistado por Diario Libre.

Rojas fue el gerente general del Escogido la temporada pasada con los que conquistó la corona 17 para el club.

En 2016 ganó como dirigente de los melenudos, una experiencia que, combinada con la adquirida en ligas menores, le abrió las puertas para dirigir a los Mets de Nueva York entre 2020-2021. En la actualidad es coach de tercera base de los Yankees de Nueva York.

De acuerdo con informaciones del periodista Andy Martino de la cadena Sports New York, Rojas fue entrevistado esta semana para el puesto de dirigente de los Orioles de Baltimore.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/17/lidom-jose-miguel-bonetti-cuenta-como-pujols-llego-al-escogido-b8ca9b46.jpg José Miguel Bonetti, vicepresidente de los Leones del Escogido, mientras conversaba con periodistas junto al exmánager del equipo, Albert Pujols, cuando ganaron la corona 17 en la historia de los Leones del Escogido. (DIARIO LIBRE/ FÉLIX LEÓN)

Decisión complicada

Con relación a la situación en la que se encuentra Pujols, Bonetti indicó que "debe ser una decisión difícil; el Clásico Mundial es solo por unas tres semanas, mientras que dirigir en Grandes Ligas puede ser toda una carrera".

El ejecutivo escarlata dijo que desde la primera vez que habló con Pujols, el extoletero quisqueyano le comentó del sueño que tenía de dirigir en Grandes Ligas.

Bonetti le deseó lo mejor, cualquiera que sea el futuro de Pujols, y le reiteró que cuenta siempre con su apoyo.

Pujols y el clubhouse

Dentro de las cualidades que Bonetti destaca que le permiten a Pujols ser exitoso como dirigente, como le sucedió en el Escogido, está la de nunca perder el liderazgo en el camerino con los jugadores.

"Uno se da cuenta cuando un dirigente pierde un clubhouse. Albert nunca lo perdió", dijo Bonetti.