Presidente Abinader y ministro Kelvin Cruz dejan inaugurados los Juegos Universitarios 2025

El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó el acto de inauguración. ( FUENTE EXTERNA. )

Con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader, y el ministro de Deportes, Kelvin este viernes quedaron formalmente los Juegos Deportivos Universitarios 2025.

El Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) fue el escenario en el la justa deportiva, que no se celebraban desde 2013, convocó a los rectores de 23 universidades y a 1,843 atletas que competirán en 15 disciplinas, hasta el gran cierre el próximo domingo 25.

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, resaltó el respaldo irrestricto del presidente Abinader al desarrollo de la juventud, y calificó como una "verdadera revolución deportiva", el apoyo del primer mandatario a competiciones que han sido rescatadas como los Juegos Fronterizos y los recién celebrados Juegos Juan Pablo Duarte New York.

Cruz hizo hincapié en que por ordenes del presidente de la República, los Juegos Deportivos Universitarios se realizarán con una gran eficiencia económica, y citó como ejemplo que los atletas serán traslados los autobuses del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE) y de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).

Además indicó que en el caso de los competidores que vendrán desde distintos puntos del interior del país, serán hospedados con todas las facilidades posibles en el Albergue Olímpico, la Villa Deportiva de las Américas y el Club de Aduanas, para de esa manera aminorar los costos de alojamiento.

Lugares de las competencias

En los espacios deportivos de la UASD, se realizarán las competencias de baloncesto, judo, karate, Taekwondo, béisbol y sóftbol.

Mientras que en el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), el Club Deportivo Naco, y en los parques Güibia, Eugenio María de Hostos y Club Calero, se llevarán a cabo por las demás disciplinas.

El juramento deportivo, fue realizado por Pamela Rodríguez, atleta de Karate que ganó la medalla de oro en la categoría de menos de 68 kilogramos en los Juegos Panamericanos de 2019 y en los Centroamericanos y del Caribe del Salvador 2023.

Rodríguez es estudiante de la Universidad APEC, e instó a los atletas a competir con gallardía y respeto, representando los valores de su alma mater.