Tres partidos reasignados se juegan a partir de este lunes

La Lona que se utiliza para cubrir el terreno del Estadio Quisqueya, cuando se presentan lluvias. ( FUENTE EXTERNA. )

La Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana (Lidom) anunció la reasignación de tres partidos suspendidos que se jugarán a partir de este lunes 20.

Los Gigantes del Cibao reciben en el Estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís a los Tigres del Licey a las 7:00 pm.

Ese partido corresponde a uno que tuvo que ser pospuesto el 16 de octubre.

Ese mismo día se suspendió un juego entre Estrellas Orientales y Leones del Escogido, que se escenificará en el Estadio Quisqueya Juan Marichal a las 7:15 pm de este lunes.

Mientras que los Tigres del Licey recibirán en la capital a los Gigantes del Cibao, este jueves 23 a las 7:30 pm. La reasignación de ese encuentro corresponde a un partido suspendido el 17 de octubre.

Cuarta suspensión

El pasado sábado 18, hubo una cuarta suspensión, que correspondió al partido entre Águilas Cibaeñas y Gigantes del Cibao que se debió celebrar en San Francisco de Macorís.

Para ese cotejo, la Lidom aún no ha realizado ningún anuncio de reasignación.