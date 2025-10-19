×
Lidom
Lidom

Tres partidos reasignados se juegan a partir de este lunes

Durante la primera semana del torneo, hubo suspensiones por lluvias en San Francisco de Macorís y Santo Domingo

    Expandir imagen
    Tres partidos reasignados se juegan a partir de este lunes
    La Lona que se utiliza para cubrir el terreno del Estadio Quisqueya, cuando se presentan lluvias. (FUENTE EXTERNA.)

    La Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana (Lidom) anunció la reasignación de tres partidos suspendidos que se jugarán a partir de este lunes 20.

    Los Gigantes del Cibao reciben en el Estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís a los Tigres del Licey a las 7:00 pm.

    Ese partido corresponde a uno que tuvo que ser pospuesto el 16 de octubre

    Ese mismo día se suspendió un juego entre Estrellas Orientales y Leones del Escogido, que se escenificará en el Estadio Quisqueya Juan Marichal a las 7:15 pm de este lunes.

    Mientras que los Tigres del Licey recibirán en la capital a los Gigantes del Cibao, este jueves 23 a las 7:30 pm. La reasignación de ese encuentro corresponde a un partido suspendido el 17 de octubre.

    Cuarta suspensión

    • El pasado sábado 18, hubo una cuarta suspensión, que correspondió al partido entre Águilas Cibaeñas y Gigantes del Cibao que se debió celebrar en San Francisco de Macorís.

    Para ese cotejo, la Lidom aún no ha realizado ningún anuncio de reasignación.

      