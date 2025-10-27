Con jonrones de Guzmán, Navarro y Brito, Leones aplastan a Gigantes

Yamaico Navarro observa la trayectoría de su jonrón de dos carreras. ( FUENTE EXTERNA. )

Los Leones del Escogido no jugaban desde el pasado lunes 20, y en su primer partido de regreso tras las suspensiones por las lluvias, ligaron 14 hits incluyendo tres cuadrangulares para doblegar 10-2 a los Gigantes del Cibao, en partido celebrado en San Francisco de Macorís.

El tercera base escarlata Jonathan Guzmán pegó un jonrón de tres carreras en el segundo episodio que significó el inicio del ataque despiadado de los Leones que anotaron nueve carreras entre la segunda y la cuarta entrada, para mejorar su récord en 2-4, mientras que los Gigantes siguen sin conocer la victoria en cuatro partidos que han disputado.

El lanzador ganador fue Phillips Valdez (1-0), tiró en blanco 3.0 IP aceptó tres hits y dio un ponche.

Los escarlatas explotaron al abridor de los Gigantes, Emilio Vargas (0-1) , que terminó siendo el derrotado ya que apenas pudo lanzar 2.2 IP y permitió seis carreras y seis hits.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/28/socrates-brito-05e805ab.jpeg Socrates Brito al momento de conectar su jonrón. (FUENTE EXTERNA.)

Así llegaron las carreras

Luego de que los Leones se adelantaran una carrera por cero en el segundo episodio, gracias a un sencillo remolcador del bateador designado Franchy Cordero, Guzmán encontró a Cordero y a Jonathan Araúz en base y fue cuando conectó un soberbio cuadrangular por el left field para ampliar la ventaja de los escogidistas 4-0.

En la parte baja de la misma entrada, Luery García y Cooper Johnson remitieron una vuelta al plato cada uno para que los Gigantes acortaran la distancia a 4-2, pero en el tercero inning Yamaico Navarro sacudió para los Leones un tetrabases de dos vueltas que puso las acciones 6-2 a favor de los capitaleños.

En el cuarto capítulo con un sencillo remolcador de Junior Lake, un rodado en el infield impulsador de Sócrates Brito y un elevado de sacrificio de Alexander Canario trajeron tres carreras más y los Leones dominaban 9-2. Brito trajo una más para los escarlatas con un estacazo solitario de cuatro esquinas para redondear el 10-2 definitivo.

Los destacados

Por los Leones, Guzmán se fue de 5-2, con jonrón, tres impulsadas y dos anotadas; Navarro, de 4-2, con HR, doble, 2 CE y 2 CA; Brito, de 5-2, HR, 2 CE, y 1 CA; Cordero, de 3-2, 1 CE, 1 CA, BB.

Por los Potros, Johnson bateó de 3-2, con una empujada, y Hanser Alberto, de 3-1, 1 CA, BB.

Este martes los Gigantes devolverán la visita a los Leones en el estadio Quisqueya Juan Marichal a las 7:15 de la noche.