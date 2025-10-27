Licey se las ingenia y sigue activo en medio de las lluvias

Emilio Bonifacio encabeza las prácticas de los Tigres del Licey. ( FUENTE EXTERNA. )

A las cinco de la tarde de ayer, en un estadio vacío y bajo lluvia, Emilio Bonifacio trabajaba como cada día en su swing.

Una hora antes, la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana (Lidom) informó la suspensión del partido entre Toros y Licey en la capital, y eso no detuvo al capitán azul de seguir enfocado en mantenerse en condiciones para volver a la acción.

"Aquí en el Quisqueya tenemos un batting cage (caja de bateo) techado, y nuestros pitchers han lanzado hasta en el parqueo. Tenemos una meta, no nos vamos a desenfocar", dijo Bonifacio a Diario Libre.

"Ha sido difícil, pero contra las leyes de Dios no se puede hacer nada", indicó Bonifacio, quien detalló que en la semana el equipo practicó en el Quisqueya, cuando la lluvia lo permitió. En el fin de semana pasado, se trasladaron a Tierra Alta en Boca Chica.

En la academia de los Gigantes de San Francisco, Licey jugó el domingo un partido interescuadras y Bonifacio destacó las facilidades del complejo.

"Jugamos en un play de grama sintética, no llovió, trabajamos con máquinas y con un batting cage que tenía hasta aire acondicionado", aseguró el veterano de 40 años.

Los azules acumulan ya ocho partidos suspendidos pero su tren de trabajo no ha variado, y proyectaron su rotación para esta semana.

Pitchers señalados

Para ayer estaba anunciado César Valdez (0-0, 2.25).

Para hoy, los bengaleses suben al montículo a Radhamés Liz (0-0, 3.00) en La Romana, y para mañana Albert Abreu (0-1, 3.86) va contra las Águilas Cibaeñas en la que será la primera visita amarilla a la capital.

Integraciones

El Licey mantiene sus prácticas que en el fin de semana incluyeron a los torpederos Jordan Lawlar y Sergio Alcántara, además del lanzador Luis Peralta, los cuales entrarán al roster de 50 jugadores, cuando el cuerpo técnico lo decida.