Junior Lake empuja tres carreras y el Escogido hunde a los Gigantes en el sótano

Junior Lake, jardinero de los Leones del Escogido, celebra con sus compañeros al llegar a la goma. ( FUENTE EXTERNA. )

El jardinero Junior Lake empujó tres vueltas y los Leones del Escogido vencieron 7-5 a los Gigantes del Cibao para extender a tres su racha de victorias en el torneo de béisbol invernal 2025-26, dedicado a Don Juan Marichal.

El Escogido (3-4) perdía 4-3 en el octavo episodio, pero fabricaron tres carreras para tomar la delantera y así terminar hundiendo más a los Gigantes del Cibao (0-5) en el sótano de la tabla de posiciones.

Grant Gavin se lanzó en 4.2 entradas de tres carreras, terminando sin decisión para los Leones.

El pitcher ganador fue Luis Guerrero (1-0) al tirar en el octavo en blanco con un ponche. La derrota fue para Guduán (0-2). El salvamento lo consiguió Jimmy Cordero (1) al lanzar el noveno y abanicar un contrario.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/29/socrates-brito-2-1-ddd429db.jpeg Socrates Brito. (FUENTE EXTERNA.)

Las carreras en el partido

Luego de que en el segundo episodio, Junior Lake le conectara un jonrón de dos carreras al abridor de los Gigantes, Daniel Mengden, en la entrada siguiente los Leones le fabricaron otra vez una vuelta más al mismo lanzador con un jonrón solitario del catcher escarlata Martín Maldonado. Escogido 3, Gigantes 0.

En la quinta entrada, los nordestanos ripostaron. Hanser Alberto comenzó el inning con doble contra los envíos del abridor de los rojos, Grant Gavin. Con un out, el campocorto Julio Carreras conectó un cohetazo de hit al jardín izquierdo que trajo la primera para los Potros.

Carreras llegaría al plato impulsado por un jonrón del jardinero Johan Rojas que empató las acciones a tres vueltas.

En la parte baja del mismo episodio, los Gigantes suben a la lomita al relevista Reid Birlingmair. Con un out, el antesalista César Prieto negocia un boleto y se roba la segunda base. Erik González pega hit al left fielder y Prieto anota la del desempate. Escogido 4, Gigantes 3.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/29/franchy-cordero-2-f0c956c9.jpeg Franchy Cordero. (FUENTE EXTERNA.)

Robinson Martínez inicia desde el montículo por los Leones en la séptima entrada, pone fuera los dos primeros bateadores, pero permite hits consecutivos de Carreras, Leury García y Johan Rojas, este último remolca a dos compañeros para virar la pizarra. Gigantes 5, Escogido 4.

González con sencillo y Socrates Brito con boleto se embasaron en la octava de los melenudos. Franchy Cordero trae a González con hit al derecho y empatar las acciones a cinco vueltas. Junior Lake y Alexander Canario con un elevado de sacrificio cada uno, le dieron la ventaja a los rojos. Escogido 7, Gigantes 5.

Los Destacados

Por los Leones, Junior Lake se fue de 2-1, 3 CE, 1 CA. Maldonado, de 2-1, 1 CE, 1 CA. Erick González de 4-2, 1 CE, 1 CA.

Por los Gigantes, Johan Rojas de 4-2, 4 CE, 1 CA. Julio Carreras de 3-2, 1 CE, 2 CA.

Mañana, ambas escuadras se vuelven a ver las caras en San Francisco de Macorís, en partido a celebrarse en el estadio Julián Javier a las 7:00 de la noche.