El maratón de 18 entradas entre Dodgers y Azulejos pulveriza récords de la MLB

Shohei Ohtani se embasó en nueve ocasiones en el tercer partido de la Serie Mundial para establecer una marca en la historia del Clásico de Otoño. ( FUENTE EXTERNA )

El tercer partido de la Serie Mundial entre los Dodgers de Los Ángeles y los Azulejos de Toronto que puso el 2-1 en la serie para los angelinos, tras casi 7 horas de juego, no solo fue uno de los más largos en la historia de la MLB, sino que dejó una serie de registros inauditos en más de un siglo de competición.

Las 18 entradas disputadas el lunes en el Dodger Stadium de Los Ángeles, que se saldaron con victoria por 6-5 de los locales, igualaron el encuentro con el mayor número de entradas en la historia de las Series Mundiales de la MLB, que precisamente había tenido lugar en ese mismo estadio en 2018.

Entonces, los Dodgers se impusieron a los Medias Rojas de Boston con un jonrón decisivo en la parte baja de la 18ª entrada, con el mismo desenlace que anoche.

No obstante, ese partido contra Boston sobrepasó las siete horas de duración, mientras que el de anoche se extendió por 6 horas y 39 minutos.

El encuentro entre Dodgers y Azulejos también vio al japonés Shohei Ohtani, principal estrella de los Dodgers, batir varias marcas nunca antes vistas en la postemporada y en las Series Mundiales.

Ohtani hizo historia

Los dos jonrones que logró Ohtani le convirtieron en el primer jugador que conectó múltiples cuadrangulares en tres partidos diferentes de los 'playoffs'.

Además alcanzó base nueve veces en el partido, récord de los 'playoffs' de la MLB, y fue el primer jugador en recibir cuatro bases por bolas intencionales en un encuentro de postemporada.

La extensa duración del partido también supuso un desafío para ambos equipos desde el montículo. Entre Dodgers y Azulejos utilizaron a 19 lanzadores, lo que iguala la mayor marca de la postemporada, y estuvo a punto de dejarlos sin lanzadores relevistas.

Los 609 lanzamientos ejecutados durante el encuentro suponen el registro más alto desde el año 2000, según la MLB.

Por último, Freddie Freeman se convirtió en el primer jugador en la historia de las Series Mundiales en lograr dos jonrones de 'walk-off'. Además de anoche, también lo hizo en la Serie Mundial del año pasado contra los New York Yankees. EFE

hbc/gbf

(foto)