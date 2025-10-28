Dodgers se colocan 2-1 sobre Azulejos en la Serie Mundial tras jonrón de Freeman en el inning 18

Freddie Freeman (der.) de los Dodgers de Los Ángeles se dirige al plato antes de ser acosado por sus compañeros tras conectar el jonrón solitario de la victoria ante el lanzador de los Azulejos de Toronto, Brendon Little, durante la parte baja de la 18.ª entrada del tercer juego de la Serie Mundial de la MLB entre los Azulejos de Toronto y los Dodgers de Los Ángeles en Los Ángeles, California, EE. UU., el 27 de octubre de 2025. ( EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN )

Los Ángeles Dodgers hundieron este lunes a los Azulejos de Toronto (6-5) tras nueve entradas extra y casi siete horas de partido para tomar ventaja 2-1 en la Serie Mundial de la MLB, que se disputa al mejor de los siete encuentros.

Un jonrón de 'walk-off' de Freddie Freeman sentenció a los Azulejos en la entrada 18 tras seis horas y 39 minutos, en un partido que igualó el récord de entradas extra en la historia de la Serie Mundial de la MLB.

El anterior récord se remontaba al tercer partido de las finales de 2018, cuando los Dodgers ganaron 3-2 a los Medias Rojas de Boston.

El japonés Shohei Ohtani fue protagonista con dos jonrones y dos dobles, antes de que los lanzadores de los Azulejos le dejaran ir a base por bolas a propósito en las entradas extra para evitar el riesgo de un cuadrangular de 'walk-off'.