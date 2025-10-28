Dodgers se colocan 2-1 sobre Azulejos en la Serie Mundial tras jonrón de Freeman en el inning 18
El duelo de extendió por casi siete horas; el cuarto juego será este martes
Los Ángeles Dodgers hundieron este lunes a los Azulejos de Toronto (6-5) tras nueve entradas extra y casi siete horas de partido para tomar ventaja 2-1 en la Serie Mundial de la MLB, que se disputa al mejor de los siete encuentros.
Un jonrón de 'walk-off' de Freddie Freeman sentenció a los Azulejos en la entrada 18 tras seis horas y 39 minutos, en un partido que igualó el récord de entradas extra en la historia de la Serie Mundial de la MLB.
El anterior récord se remontaba al tercer partido de las finales de 2018, cuando los Dodgers ganaron 3-2 a los Medias Rojas de Boston.
El japonés Shohei Ohtani fue protagonista con dos jonrones y dos dobles, antes de que los lanzadores de los Azulejos le dejaran ir a base por bolas a propósito en las entradas extra para evitar el riesgo de un cuadrangular de 'walk-off'.