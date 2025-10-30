Vladimir Guerrero Jr. sobre la Serie Mundial: "El trabajo no se ha terminado"

Vladimir Guerrero Jr. (D) de los Toronto Blue Jays conecta un jonrón solitario ante el lanzador de los Los Angeles Dodgers, Blake Snell, durante la primera entrada del quinto juego de la Serie Mundial de la MLB en Los Ángeles, California, EE. UU., el 29 de octubre de 2025. ( EFE )

Los Azulejos de Toronto lograron el miércoles una victoria que los deja con la ventaja 3-2 frente a los Dodgers de Los Ángeles y a una de conseguir la Serie Mundial de las Grandes Ligas en 2025, pero lejos de relajarse y sentirse confiado, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. sigue enfocado en completar la tarea y coronarse campeón.

“Como siempre digo, el trabajo no está terminado”, dijo Guerrero Jr. al hablar con la prensa tras el la victoria 1-6 de los Azulejos sobre los Dodgers.

Borrar el juego kilométrico

Luego de haber caído en un disputado partido que se extendió a 18 entradas el pasado lunes, los Azulejos se levantaron para vencer a los Dodgers martes y miércoles en Los Ángeles, logrando con ello extender la serie hasta un sexto encuentro, que se jugará en Toronto el próximo viernes, donde Guerrero Jr. espera poner punto final a este duelo y obtener la corona con los Azulejos.

“Esta semana salimos día tras día, estamos de vuelta e intentaremos ganarlo todo en casa”, explicó Guerrero Jr., quien este miércoles disparó de cuadrangular por segundo partido consecutivo en el Clásico de Otoño, empatando al japonés Shohei Ohtani con el máximo total de jonrones en esta postemporada, ambos con ocho.

Guerrero Jr., uno de los líderes de los Azulejos, fue testigo presencial de la histórica actuación del novato Trey Yesavage, de quien dijo sentirse orgulloso por la forma en la que sale a competir al terreno de juego.

“Lo amo, es un chico joven que viene a darlo todo y hace que las cosas sucedan”, dijo Guerrero Jr. sobre el joven lanzador de 22 años, quien este miércoles ponchó a 12 bateadores y permitió solo una carrera en siete entradas, para conquistar la victoria.

“Ni Hollywood, con su mundo loco, lo habría hecho tan bien, así que ser parte de esto es una gran bendición”, dijo Yesavage, sobre su actuación ante más de 52 mil fanáticos en el Dodger Stadium de Los Ángeles, con la cual impresionó a su dirigente John Schneider.

“Me quedé impresionado con lo que hizo”, expresó Schneider, quien destacó el control que Yesavage mostró sobre sus lanzamientos y como hizo abanicar a una alineación repleta de estelares como la de los Dodgers.

“Estuvo bastante bien. Estuvo eléctrico”, resaltó el veterano estratega, quien busca brindarle al equipo de Canadá su primer título de la Serie Mundial desde 1993.