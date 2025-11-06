San Diego descarta a Pujols como dirigente y entrega el puesto a Craig Stammen

Craig Stammen lanzó para los Padres la mayor parte de su carrera. ( AFP )

Terminó la incertidumbre en torno a Albert Pujols y el extoletero ya puede concentrar todas sus energías en dirigir el equipo dominicano hacia el Clásico Mundial de Béisbol. Los Padres de San Diego descartaron la candidatura de Pujols para dirigirlos tras entrevistarlo dos veces y se inclinaron por el ex relevista Craig Stammen como su nuevo mánager.

Según el San Diego Union-Tribune, Stammen firmó un contrato de tres años para dirigir al equipo. Si bien la contratación de Stammen sorprende a quienes están fuera de la organización, es muy conocido dentro de los Padres. Como jugador, Stammen, ahora de 41 años, pasó seis de sus trece temporadas con los Frailes.

Tras una lesión que lo llevó a retirarse en 2023, Stammen decidió seguir vinculado al béisbol. En enero de 2024, los Padres lo contrataron como asistente especial en desarrollo de jugadores. En ese puesto, Stammen trabajó con jugadores tanto de las Grandes Ligas como de las ligas menores. Stammen permaneció en ese cargo durante la temporada 2025 de la MLB.

Los Padres se convirtieron en una sorpresa en la búsqueda de mánager tras el anuncio de la jubilación de Mike Shildt en octubre. En su comunicado, Shildt mencionó el desgaste físico y mental que suponía el puesto.

Con la marcha de Shildt, los Padres se convirtieron en uno de los equipos más codiciados del mercado. El equipo ha ganado al menos 90 partidos en cada una de las dos últimas temporadas, cuenta con numerosos jugadores de gran nivel y un gerente general dispuesto a tomar decisiones audaces en su búsqueda de la Serie Mundial.

A pesar de ello, los rumores sobre el próximo mánager de los Padres fueron escasos en las semanas previas a la contratación de Stammen. Pujols —quien también era candidato para el puesto de mánager de los Angelinos de Los Ángeles—, según se informa, se entrevistó con los Padres en octubre, dos veces.

Carrera decente

Aunque nunca fue seleccionado para el Juego de Estrellas, Stammen tuvo temporadas buenas a lo largo de sus 13 años en las Grandes Ligas. Llegó a las Grandes Ligas con los Washington Nationals, donde pasó los primeros siete años de su carrera.

Tras un inicio complicado como abridor durante sus dos primeras temporadas, Stammen pasó a ser relevista. Demostró un gran talento en ese rol, registrando una efectividad combinada de 2.54 en 170 entradas durante las temporadas 2012 y 2013 de la MLB.

Stammen tuvo otra buena temporada en 2014 antes de perderse la mayor parte de la temporada 2015 de la MLB debido a una lesión en el brazo. Se unió a los Cleveland Guardians antes de la temporada 2016, pero no logró llegar a las Grandes Ligas.

Stammen firmó un contrato de ligas menores con los Padres ese invierno y superó con creces las expectativas. Tras casi dos años sin lanzar en las Grandes Ligas, Stammen registró una efectividad combinada de 3.06 en sus primeras tres temporadas con los Padres. Si bien nunca fue el cerrador principal del equipo, fue un relevista sólido en San Diego.

Después de una temporada difícil en 2020, acortada por la pandemia de COVID-19, Stammen regresó para tener otra gran temporada con los Padres en 2021.

Tuvo problemas en 2022 y finalmente tuvo que parar debido a un desgarro del manguito rotador. Stammen intentó regresar con los Padres para la temporada 2023 de la MLB, pero sufrió un desgarro en la cápsula del hombro, lo que puso fin a su carrera como jugador.