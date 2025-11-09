×
Clase y Ortiz

MLB y Guardianes "cooperan totalmente" con autoridades tras escándalo de Clase y Ortiz

Los cargos principales conllevan una posible pena de hasta 20 años de prisión

    Expandir imagen
    MLB y Guardianes cooperan totalmente con autoridades tras escándalo de Clase y Ortiz
    El lanzador dominicano Luis Ortiz fue arrestado en Boston. (FUENTE EXTERNA)

    Las Grandes Ligas (MLB) y los Guardianes de Cleveland aseguraron este domingo en dos comunicados separados que "cooperan totalmente" con las autoridades, después de las acusaciones a los jugadores dominicanos Emmanuel Clase y Luis Ortiz de manipular sus lanzamientos para una red de apuestas ilegales.

    "La MLB se puso en contacto con las autoridades federales al comienzo de su investigación y ha cooperado plenamente durante todo el proceso", aseguraron las Grandes Ligas en una nota oficial.

    "Estamos al tanto de la acusación y del arresto de hoy, y nuestra investigación sigue en curso", añadieron.

    Los Guardianes también prometieron seguir cooperando con las autoridades y con la MLB.

    "Estamos al tanto de la acción reciente de las autoridades. Seguiremos cooperando totalmente tanto con las autoridades como con la MLS mientras sigan las investigaciones", destacaron.

    ¿De qué se les acusa?

    Ortiz, de 26 años, fue arrestado en Boston, mientras que Clase, de 27, no se encuentra actualmente bajo custodia, informó la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York.

    Según las investigaciones, los dos jugadores dominicanos fueron acusados de suministrar a los apostadores un aviso anticipado sobre los tipos de lanzamientos que harían y enviar intencionalmente bolas en lugar de 'strikes' para asegurar apuestas exitosas.

    Los cargos principales conllevan una posible pena de hasta 20 años de prisión en caso de condena.

