Jasson Domínguez en el Escogido busca mejorar para 2026

Luego de un 2025 en el que los Yankees le entregaron toda la confianza para ser titular, Jasson Domínguez siente que quedó a deber y ya ha comenzado a trabajar para hacer los ajustes.

Con 22 años de edad, llegó a pegar tres jonrones en un juego (incluyendo un grand slam, jugador más joven de la franquicia en lograrlo), bateó a la zurda .274 (de 288-79) y contra derechos .204, pero aun así no logra la regularidad esperada.

"Quiero seguir tomando más repeticiones en el left field. Tomar algunos turnos que me faltaron" comentó Domíguez tras sus primeros trabajos con el Escogido.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/12/afp202509062234030026v2midrestorontobluejaysvnewyorkyankees-7da56fbb.jpg Jasson Domínguez, número 24 de los Yankees de Nueva York, conecta un sencillo productor en la segunda entrada contra los Azulejos de Toronto en el Yankee Stadium el 6 de septiembre de 2025 en la ciudad de Nueva York. (JIM MCISAAC/GETTY IMAGES/AFP)

Feliz con los Leones

El Marciano, dueño del bono más alto que se ha entregado a un dominicano (US$5.2 millones en 2019) valora la oportunidad de estar en los Leones con un dirigente como Álex Cintrón, a quien admira por sus conocimientos del juego y buena comunicación con los peloteros.

"Jasson jugó hoy (ayer) en la (liga) paralela, también lo hará el jueves, y si todo sale bien y Dios lo permite, estará el lunes en el lineup", dijo Cintrón a Diario Libre, el martes.

Por el momento, los Yankees no le han asignado un tiempo definido para jugar en la Lidom. Quiere aprovechar estar con veteranos para elevar su talento al potencial que la MLB espera.

Una temporada de 381 turnos

Seleccionado por los Leones con el tercer pick del draft de novatos de 2022, "El Marciano" tratará de mejorar lo que no alcanzó en 381 turnos en MLB. En el jardín izquierdo, su Outs Above Average (OOA) fue de -10, una señal negativa de su defensa. Bateó .257 con 10 HR, 47 CE, 58 CA, 23 BR, .388 SLG, y .719 de OPS.