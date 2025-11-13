La Lidom exhibe grueso de peloteros con un paso reciente por Grandes Ligas

Jeimer Candelario (izquierda) es agente libre y José Sirí busca otra oportunidad en la MLB. ( GETTY IMAGES VIA AFP )

No es normal que antes del 15 de noviembre, con la liga en su primer mes, casi 30 peloteros dominicanos de Grandes Ligas estén diseminados en los seis equipos de la pelota local.

Desde prospectos necesitados de ver más turnos, hasta veteranos que buscan asegurar un puesto o volver a jugar en Las Mayores, decenas de jugadores están en los diamantes dominicanos, especialmente en las Águilas (9), Toros (8) y Licey (4).

Si se dividen los casos en tres grupos, hay algunos que aún no debutan o recién lo hicieron en 2025. Otros ya llevan dos o tres años en Las Mayores y aun no se afirman, y por último están los que tienen entre cuatro y hasta 10 años en MLB, pero que aún no logran ser regulares.

Con 25 años o menos

En ese grupo están peloteros como Jasson Domínguez (Escogido), Jonatan Clase (Águilas), Jhonkensy Noel (Toros), José Tena (Estrellas) y Johan Rojas (Gigantes), que oscilan entre los 22 y los 25 años, y no superan los tres años en MLB.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/14/tabla-deportes-1-688986c7.jpg

Domínguez agotó 381 turnos con los Yankees, y ha dicho que su tiempo con los escarlatas es para mejorar su desempeño en el jardín izquierdo. Rojas fue firmado por los Filis en 2023, le renovaron en 2024 por US $745,000 y este año jugó 71 partidos, terminando con un OPS de apenas .569.

Entre 26 y 31 años

Otros como Ezequiel Durán, busca con las Águilas mejorar sus rendimientos ya que con Texas (90), jugó este año la menor cantidad de partidos desde que debutó en 2022 (58). Solo bateó .224, y jugó las tres bases del infield, y en todos los jardines.

José Sirí (Gigantes) fue dejado libre por los Mets con los que jugó apenas 16 partidos debido, entre otras cosas, a una fractura en la tibia izquierda que lo sacó de acción por casi cinco meses. A sus 29 años, Sirí tiene defensa y velocidad que son un activo con utilidad en el Big Show.

En el caso de Jeimer Candelario, quien debutó en 2016 con Detroit, alcanzó a jugar 22 partidos con Cincinnati este año, solo bateó .113, (a pesar de que los rojos lo contrataron en diciembre de 2023 por US$ 45 millones y 3 años). Cincinnati le pagará 12 millones en 2026, pero busca trabajo.

Adiciones y prospectos

Esteury Ruiz (Dodgers), Miguel Andújar (Cincinnati) y Ronny Mauricio (Mets) se integrarán al Licey, fortaleciendo el lineup de los azules.

Mientras que los prospectos Felnin Celesten (Toros), Adael Amador (Águilas), Denzer Guzmán (Toros), Ángel Genao (Águilas) o Samuel Basallo (Licey) juegan con turnos contados por otras necesidades.