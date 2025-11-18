Ketel Marte está en el Licey en busca de un gran 2026

Ketel Marte se uniformó con el Licey en las prácticas de ayer. ( FUENTE EXTERNA. )

Tranquilo, callado y sin conversar con la prensa, Ketel Marte agotó ayer su primera sesión de prácticas con los Tigres del Licey.

Su temporada 2025 en las Grandes Ligas tuvo puntos tan altos como su extensión de contrato por 6 años y US$ 116.5 millones en marzo, hasta caer en el enojo que habría provocado en los Diamonbacks su repentino viaje a su tierra, en medio de un permiso personal luego de que le robaran en su residencia en Scottsdale, Arizona.

El intermedista de Nizao, que viene de ganar su segundo Bate de Plata en la Liga Nacional, busca debutar con los Tigres para estar en condiciones cuando sea convocado por el equipo dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, donde es el favorito indiscutible en su posición.

Pero el tres veces All-Star encara un 2026 que plantea algunas interrogantes, las que deberá responder valorando su condición como el intermedista más cotizado del negocio, lo que respalda con una trayectoria de 11 años en MLB.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/19/whatsapp-image-2025-11-18-at-225826-7ca6a569.jpeg Marte lució entusiasta en las prácticas del Licey. (FUENTE EXTERNA.)

Estrategia azul

En marzo pasado, vía agencia libre, el Licey anunció oficialmente la contratación de Marte y los también infielders Gustavo Núñez y Cristhian Adames.

Todo es parte de una estrategia de los bengaleses para asegurar peloteros que puedan dinamizar la ofensiva y aportar buena defensa.

"Me siento súper bien de pertenecer a esta organización... estaba buscando jugar con los Tigres del Licey, es un sueño que se me cumple al ponerme esta camiseta", afirmó Marte cuando se anunció su contratación.

La integración de Marte, a un Licey que registró marca de 8-11 en sus primeros 19 juegos, puede ser crucial ya que a juicio del vicepresidente de operaciones y gerente general, Audo Vicente, el equipo está tenso a la hora de producir carreras.

"Estamos tratando de hacer más de la cuenta, que es igual que no tratar. Vas a tener un resultado negativo", dijo Vicente el lunes.

Situación con Dbacks

De acuerdo con reportes desde Phoenix, se produjo una tensión entre Marte y sus compañeros cuando el quisqueyano solicitó días libres para atender la vandalización de su casa, luego del partido de las Estrellas en Atlanta.

En junio, un fanático vociferó insultos sobre su madre, fallecida, y esto le habría sumado temas emocionales que se unieron también a problemas con lesiones que lo sacaron de acción por varias semanas.

Recientemente, alegando necesidad de pitcheo en las reuniones de gerentes generales de la MLB, salió a relucir que los Dbacks estarían en disposición de cambiar a su intermedista con un OPS de .893, 28 HRs y 72 CE en 2025.