César Valdez lanza seis entradas en blanco, Licey vence a los Gigantes

César Valdez fue determinante desde el montículo para la victoria azul.

El veterano lanzador César Valdez tuvo una gran labor monticular al lanzar seis entradas en blanco de apenas tres hits para ayudar así a los Tigres del Licey a vencer 3-1 a los Gigantes del Cibao, en partido celebrado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Valdez (1-0) alcanzó a ponchar uno y una vez más probó ser determinante para las aspiraciones del Licey que con 9-11 mantiene la cuarta y última posición a la clasificación. Los Gigantes (7-12) continúan hundiéndose en el sótano. El derrotado fue Willy Peralta (1-1). El rescate fue para J. C. Mejía, su cuarto de la campaña.

Un jonrón solitario del jardinero derecho Cal Stevenson y un triple remolcador de Michael de la Cruz fueron los batazos claves para la ofensiva azul.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/19/catstevenson1-571cafd9.jpg Stevenson al momento de conectar su cuadrangular. (FUENTE EXTERNA.)

Así anotaron

En la parte baja del tercero, y con dos outs, Stevenson le desapareció la pelota por el prado derecho al abridor de los nordestanos, el grandes ligas Peralta, para poner las acciones 1-0 en favor de los Tigres.

Con los azules agotando su turno al bate en la baja de la séptima entrada, el relevista francomarisano Hansel Robles fue bateado con dos triples consecutivos, el primero del campocorto azul Sergio Alcántara y el otro empujador de una vuelta de De la Cruz. Licey 2, Gigantes 0.

Gustavo Núñez con elevado de sacrificio en la misma entrada trajo al plato a De la Cruz con el 3-0 para el Licey. Los Gigantes alcanzaron a hacer dos vueltas en el octavo inning, la primera con cuadrangular solitario de Pablo Reyes y la otra con sencillo remolcador de Johan Rojas.

Por los Tigres, Stevenson de 2-1, 1 CE, 1 CA, 2 BB; De la Cruz de 3-1, 1 CE, 1 CA; Núñez de 3-1, 1 CE.

Por los Gigantes, Pablo Reyes de 4-2, 1 CE, 1 CA; Rojas de 4-1, 1 CE; Julio Carreras 3-2, de 1 CA.

Este miércoles 19, los Tigres visitan a los Leones en Santo Domingo, mientras que los Gigantes reciben a las Estrellas Orientales