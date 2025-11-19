Pitcheo cibaeño deja a los Toros en tres hits, Águilas extienden a siete su racha de victorias

Jorge Taveras inició el dominio de los aguiluchos sobre los Toros. ( FUENTE EXTERNA. )

Jorge Taveras lanzó cuatro entradas de un solo hit, el pitcheo cibaeño limitó a los contrarios a tres sencillos en total, y Aderlin Rodríguez pegó un cuadrangular para que las Águilas Cibaeñas vencieran 3-1 a los Toros del Este en partido celebrado en el Estadio Francisco Micheli de La Romana.

Luego de Taveras, Jonathan Hernández (1-0) (1.0), Burch Smith (1.0), José Cuas (1.0) y Eric Cerantola (1.0) limitaron a los Toros en un solo hit hasta que Jeurys Familia permitió dos inatrapables antes se salvar su segundo juego de la campaña. La derrota fue de Aaron Sánchez (3-2).

Un doble remolcador de Jonatan Clase, un cuadrangular solitario de Aderlin Rodríguez (su cuarto de la estación) y un sencillo empujador de Alberto Rodríguez fueron los batazos en los que se apoyaron los aguiluchos para extender a siete su racha de victorias consecutivas.

Con el triunfo las Águilas (17-3) se alejan más en la cima del torneo, aumentando su distancia de los Toros (10-11), que se mantienen en el segundo puesto.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/20/whatsapp-image-2025-11-20-at-002909-d7c3665f.jpeg Aderlin Rodríguez completa la vuelta de su cuadrangular. (FUENTE EXTERNA.)

Las carreras

En el segundo de los cibaeños, Alberto Rodríguez inició la entrada con sencillo al jardín izquierdo contra los envíos del abridor nordestano Aaron Sánchez, y entró en carrera gracias al doble remolcador de Clase.

Sánchez se mantenía en el montículo en el sexto episodio, sacó de out a J. C. Escarra con elevado al prado central. Pero el próximo bateador era Aderlin Rodríguez, quien al primer pitcheo conectó un soberbio cuadrangular por el jardín izquierdo para poner la pizarra 2-0.

En el noveno, los Toros hicieron su única vuelta del partido gracias a un doble de Manuel Peña que remolcó a Bryan de la Cruz.

Por las Águilas, Clase de 2-2, 1 CE, 1 BB; Aderlin Rodríguez de 4-1, 1 CA, 1 CE; Alberto Rodríguez de 3-1, 1 CE, 1 CA, 1 BB.

Por los Toros, Gilberto Celestino, Bryan de la Cruz y Manuel Peña fueron los únicos de los Toros en conectar la pelota por terreno de nadie.