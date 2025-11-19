Gilberto Celestino encuentra su mejor versión y oxigena a Toros del Este

Gilberto Celestino es el principal cañón ofensivo de los Toros del Este. ( FUENTE EXTERNA. )

Hace una década, Gilberto Celestino era un prospecto tan cotizado que los Astros pagaron más por él (US$2.5 millones) que los Nacionales por Juan Soto (US$1.5 MM) y los White Sox por Fernando Tatis Jr. (US$700 mil) en la misma clase.

Su potencial no ha sido explotado y su paso por la MLB se reduce a dos llamadas (2021 y 2022) que totalizan 145 partidos con los Mellizos. Hoy agente libre en Estados Unidos a los 26 años, con paso limitado en Lidom por Gigantes, Águilas y en una segunda ocasión con los Toros se ve su mejor versión con el madero y sus piernas. Su guante siempre fue premium.

El capitaleño ha estado presente en todos los partidos de unos Toros del Este (10-10) que ocupan el segundo lugar del torneo.

El madero de Celestino, que va segundo en bateo (.389) y hits (28), es la bujía que pone a soñar a los Toros en el round robin tras cuatro torneos en fila viéndolo por la televisión. Con 21 boletos, el patrullero romanense lidera la actual temporada de Lidom.

El jardinero central es además líder de bases robadas (13 en igual número de intentos) y en carreras anotadas (21).

"Más que todo, lo que hago es poner a mi equipo en posición de poder ganar", dijo Celestino luego de redondear una actuación de 8-7 con dos remolcadas y cuatro anotadas en los últimos dos partidos.

El miércoles, el patrullero de los taurinos fue electo el Jugador Más Valioso de la Lidom, para el período comprendido del 10 al 18 de noviembre luego de batear de 17-12 (.705), un OPS de 1.504, un doble, tres empujadas, seis anotadas y cinco bases robadas.

Su camino en Lidom

Celestino está en su primera campaña otoño-invernal con licencia para ir todo el camino, salvo que consiga un contrato que le ordene detenerse.

Debutó con los Gigantes en 2020 con los que apenas jugó cuatro partidos. Pasó a los Toros por las próximas dos campañas (11 juegos en total), luego estuvo con las Águilas durante dos años (19 cotejos ) y ahora de vuelta al Francisco Micheli ya ha visto acción en 20 encuentros, su estancia más larga en el país durante una temporada.

El extraño outfielder nativo zurdo y que batea a la derecha lidera a los Toros en OPS (.965), tercero mejor de la liga solo detrás de Emmanuel Rodríguez (1.063) y Jake Holton (1.184), dos jugadores que no continuarán en el actual torneo.

Este año agotó 372 turnos con Syracuse (Triple A de los Mets), donde bateó para .272 con nueve jonrones, 40 remolcadas y 51 boletos en 111 partidos. Ha pasado por cinco organizaciones y busca trabajo.