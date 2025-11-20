Emilio Bonifacio batalla con un lento inicio para los Tigres del Licey

Cuando el Licey no pasa por un buen momento, la arenga del capitán azul, Emilio Bonifacio, es "tener memoria corta y seguir haciendo que las cosas pasen", según comentó a Diario Libre cuando luego de 21 partidos, los Tigres tienen marca de 9-12.

¿Pero quién motiva a Bonifacio cuando las cosas no le salen bien ?

El inicio del veterano de 18 campañas está en niveles preocupantes. Solo ha jugado en 13 de los 21 partidos de los Tigres, que van en el cuarto puesto de la clasificación y último boleto al round robin, con solo medio juego de ventaja sobre Estrellas y Gigantes.

Año irreconocible

En 48 turnos, Bonifacio solo ha ligado cinco hits (.104), con un doble, una base robada, cinco anotadas, siete boletos, OPS de .343 y 14 ponches.

Un panorama muy distinto al del año pasado, en el que estuvo en los primeros 13 partidos de los Tigres y se fue de 55-17 (.309) con tres dobles, nueve anotadas, dos empujadas, dos boletos, dos robos, OPS de .745, y apenas seis ponches.

El Licey tiene muchos problemas para traer al plato a los corredores, y el jardinero de 40 años, que la pasada campaña en sus primeros 13 juegos solo dejó en total a seis compañeros en las bases, este año ha dejado un total de 22 a la espera de ser remolcados.

En su primer verano desde 2020, su paso por México fue dejado libre por dos de los tres equipos que jugó.

Gilbert Gómez lo defiende

"La velocidad de su bate está ahí, simplemente está pasando por un mal momento. Confiamos en su historial", dijo el dirigente azul Gilbert Gómez ayer al programa radial Grandes en los Deportes.

En la liga de verano de México en 2025, Bonifacio jugó en total 49 juegos para tres equipos y bateó para .269 (163-44), 7 2B, 1 3B, 17 CE, 38 CA y 13 BR. Se integró temprano a los bengaleses para la Lidom.