Los Toros anotan dos en el décimo y dejan en el terreno al Licey en el primero de doble cartelera

Yairo Muñoz fue el hombre clave en la ofensiva de los Toros. ( FUENTE EXTERNA. )

Un boleto del relevista azul Ulises Joaquín con las bases llenas en la parte baja del décimo episodio hizo que Denzer Guzmán anotara tranquilamente desde tercera base la carrera de la victoria y los Toros del Este dejaron en el terreno a los Tigres del Licey con marcador de 7-6.

De esta manera los bengaleses quedan tendidos en el terreno por segundo partido seguido, luego de una amarga derrota en las mismas circunstancias el miércoles pasado ante los Leones del Escogido.

El jugador clave en la parte final del juego para los Toros fue el antesalista Yairo Muñoz, quien con sencillo remolcador al left field empató las acciones a cinco carreras en el séptimo, y luego con doble productor de una carrera colocó las acciones 6-6 en el décimo, antes de la base por bolas de Joaquín.

El pitcher ganador fue Joe Corbett (2-0), quien lanzó las dos últimas entradas para los romanenses y solo permitió un hit . El revés se lo adjudicó Joaquín (1-2), al conceder las dos carreras que le permitieron la victoria a los taurinos.

Con esta victoria los Toros (11-11) se mantienen en segundo puesto de la tabla de posiciones, mientras que el Licey (9-13) conservan el cuarto lugar.

Las anotaciones

Luego de que el Licey anotara la primera carrera del encuentro la entrada inicial, los Toros empataron con hit remolcador al prado izquierdo de Manuel Peña en la parte baja del mismo inning. En ese mismo capítulo el desempate para los romanenses llegó en las piernas de Jared Oliva, impulsado por sencillo de Bryan de la Cruz, y Muñoz le imitó con inatrapable productor del 3-1.

Con un sencillo remolcador de dos vueltas del inicialista Ramón Hernández y un elevado sacrificio de Mel Rojas Jr., ambos en el tercer episodio, fueron los batazos claves de un rally de cuatro carreras para que el Licey le diera vuelta a la pizarra y se pusieran las acciones 4-3.

En el quinto, los Toros se acercaron 5-4 gracias a un doble remolcador de Muñoz, que también en el séptimo produjo la victoria del empate a cinco vueltas, al colocar la pelota por terreno de nadie del left field y traer al plato a De la Cruz.

Cristhian Adames en la alta del décimo colocó momentáneamente al Licey arriba 6-5 con sencillo remolcador al right field hasta que Muñoz y la transferencia de Joaquín se encargaran de la conclusión del partido.

Por el Licey, Núñez de 5-4, 2 CA; Hernández de 4-1, 1 CA, 2 CE; Stevenson de 3-1, 2 CA, 2 BB.

Por los Toros, Muñoz de 4-3, 4 CE; Gilberto Celestino de 5-2, 1 CA; De la Cruz de 4-1, 1 CE, 2 CA, 1 BB;

Luego de la doble cartelera de este viernes, el Licey se medirá a las Estrellas Orientales en la capital, mientras que los Toros se quedan en La Romana para recibir al Escogido.